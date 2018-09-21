Лужники
постепенно превращаются в главный спортивный кластер Москвы и всей России. По
сути, спорткомплекс уже стал городом в городе, где бушуют нешуточные страсти на
мировых соревнованиях, где тренируются будущие звезды большого спорта и где
пока кипит масштабное строительство.
"Лужники"
постепенно превращаются в главный спортивный кластер Москвы и всей России. По
сути, спорткомплекс уже стал городом в городе, где бушуют нешуточные страсти на
мировых соревнованиях, где тренируются будущие звезды большого спорта и где
пока кипит масштабное строительство.
В
начале 2019 года будет сдан Центр художественной гимнастики Ирины
Винер-Усмановой. Здесь пока идут черновые работы: строители укрепляют крышу и
устанавливают стеклянные панели. Но образ будущего здания уже угадывается – его
изогнутая крыша напоминает гимнастическую ленту.
Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин после
осмотра строящегося центра сообщил журналистам, что работы идут хорошими
темпами и есть все возможности, чтобы к началу 2019 года этот объект был завершен.
Заммэра
напомнил, что стройка здесь на короткое время останавливалась: работы были заморожены во
время проведения чемпионата мира по футболу. Сейчас строительство полностью
возобновлено и уже практически завершено строительство крыши в форме летящей ленты.
"Внутри здания
ведутся черновые отделочные работы – рабочие завершают штукатурить стены,
укладывать стяжку пола, инженерные коммуникации в центре смонтированы на 60%",
– сказал Хуснуллин.
Центр
художественной гимнастики проектировала группа архитекторов "Мосинжпроекта", а
строится он за счет средств инвестора. Деньги выделил супруг прославленного тренера Ирины Винер-Усмановой
– предприниматель Алишер Усманов.
Проектом предусмотрено
создание инфраструктуры как для тренировочного процесса, так и для проведения
соревнований, в том числе международного уровня. В центре появится арена на четыре
тысячи мест для проведения соревнований и тренировок с частично
трансформируемыми трибунами.
Здесь будут три тренировочных, два
хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания
спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и
небольшая гостиница для спортсменов.
Неподалеку идет
строительство Дворца водных видов спорта, его тоже сдадут
в эксплуатацию в 2019 году. "Здесь будут не просто несколько плавательных
бассейнов, аквапарк, тренировочные центры, центр бокса, центр досуга", – сообщил
Марат Хуснуллин.
Дворец
смогут посещать до десяти тысяч человек
в день. Функционально комплекс будет разделен на две основные зоны – досуговую
и спортивную.
Но
и это еще не все. Строительство ледового дворца "Кристалл" будет идти
чуть дольше, здесь пока заложен лишь фундамент. Это сооружение будет вмещать
две арены, а также бассейн, тренажерные залы и помещения для различных
спортивных секций.
Также на территории
спорткомплекса появится крупнейший в России теннисный центр. Его общая площадь составит
порядка 50 тысяч квадратных метров. Тут будут различные корты – крытые и открытые.
"Кроме самого тенниса, здесь появится возможность заниматься бадминтоном,
сквошем и другими видами спорта, популярными у нас в стране", – сказал
заммэра.
Ну, и наконец,
изюминка Лужников – канатная дорога через Москву-реку. Она уже построена. Первых
пассажиров канатка примет совсем скоро – в течение месяца. "На сегодня все строительные работы по
возведению канатной дороги завершены. Она полностью готова, мы ее уже
опробовали, однако сейчас продолжаются работы по оформлению документации для ее
запуска", – проинформировал журналистов Хуснуллин.
Канатная дорога
состоит из трех станций. Верхняя расположена на улице Косыгина, промежуточная —
на Воробьевской набережной и нижняя – на Лужнецкой набережной.
Всего
же на территории Лужников сейчас строится и реконструируется полтора десятка
различных объектов. Власти Москвы рассчитывают закончить здесь основную стройку
к 2021 году.