Лужники постепенно превращаются в главный спортивный кластер Москвы и всей России. По сути, спорткомплекс уже стал городом в городе, где бушуют нешуточные страсти на мировых соревнованиях, где тренируются будущие звезды большого спорта и где пока кипит масштабное строительство.

"Лужники"постепенно превращаются в главный спортивный кластер Москвы и всей России. Посути, спорткомплекс уже стал городом в городе, где бушуют нешуточные страсти намировых соревнованиях, где тренируются будущие звезды большого спорта и гдепока кипит масштабное строительство.начале 2019 года будет сдан Центр художественной гимнастики ИриныВинер-Усмановой. Здесь пока идут черновые работы: строители укрепляют крышу иустанавливают стеклянные панели. Но образ будущего здания уже угадывается – егоизогнутая крыша напоминает гимнастическую ленту.Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин послеосмотра строящегося центра сообщил журналистам, что работы идут хорошимитемпами и есть все возможности, чтобы к началу 2019 года этот объект был завершен.Заммэранапомнил, что стройка здесь на короткое время останавливалась: работы были заморожены вовремя проведения чемпионата мира по футболу. Сейчас строительство полностьювозобновлено и уже практически завершено строительство крыши в форме летящей ленты."Внутри зданияведутся черновые отделочные работы – рабочие завершают штукатурить стены,укладывать стяжку пола, инженерные коммуникации в центре смонтированы на 60%",– сказал Хуснуллин.Центрхудожественной гимнастики проектировала группа архитекторов "Мосинжпроекта", астроится он за счет средств инвестора. Деньги выделил супруг прославленного тренера Ирины Винер-Усмановой– предприниматель Алишер Усманов.Проектом предусмотреносоздание инфраструктуры как для тренировочного процесса, так и для проведениясоревнований, в том числе международного уровня. В центре появится арена на четыретысячи мест для проведения соревнований и тренировок с частичнотрансформируемыми трибунами.Здесь будут три тренировочных, двахореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживанияспортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр инебольшая гостиница для спортсменов.Неподалеку идетстроительство Дворца водных видов спорта, его тоже сдадутв эксплуатацию в 2019 году. "Здесь будут не просто несколько плавательныхбассейнов, аквапарк, тренировочные центры, центр бокса, центр досуга", – сообщилМарат Хуснуллин.Дворецсмогут посещать до десяти тысяч человекв день. Функционально комплекс будет разделен на две основные зоны – досуговуюи спортивную.Нои это еще не все. Строительство ледового дворца "Кристалл" будет идтичуть дольше, здесь пока заложен лишь фундамент. Это сооружение будет вмещатьдве арены, а также бассейн, тренажерные залы и помещения для различныхспортивных секций.Также на территорииспорткомплекса появится крупнейший в России теннисный центр. Его общая площадь составитпорядка 50 тысяч квадратных метров. Тут будут различные корты – крытые и открытые."Кроме самого тенниса, здесь появится возможность заниматься бадминтоном,сквошем и другими видами спорта, популярными у нас в стране", – сказалзаммэра.Ну, и наконец,изюминка Лужников – канатная дорога через Москву-реку. Она уже построена. Первыхпассажиров канатка примет совсем скоро – в течение месяца. "На сегодня все строительные работы повозведению канатной дороги завершены. Она полностью готова, мы ее ужеопробовали, однако сейчас продолжаются работы по оформлению документации для еезапуска", – проинформировал журналистов Хуснуллин.Канатная дорогасостоит из трех станций. Верхняя расположена на улице Косыгина, промежуточная —на Воробьевской набережной и нижняя – на Лужнецкой набережной.Всегоже на территории Лужников сейчас строится и реконструируется полтора десяткаразличных объектов. Власти Москвы рассчитывают закончить здесь основную стройкук 2021 году.