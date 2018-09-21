Телеведущая Дана Борисова стала героем программы Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1. Звезда рассказала о карьерном взлете и падении на дно.

Телеведущая Дана Борисова стала героем программы БорисаКорчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Звезда рассказала окарьерном взлете и падении на дно.Свою журналистскую карьеру Борисова начала в Норильске. Еще подросткомона работала ведущей на местном телевидении. Звезда окончила школу ссеребряной медалью и в 1993 году поступила на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.На первом курсе Борисова сала лицом программы "Армейскиймагазин". Работа в этом проекте подарила Дане всероссийскую известность ивостребованность в профессии.Однако личная жизнь звезды не ладилась. Ее романы заканчивались провалом. Некоторое время она встречалась с певцом Данко, однако артист жил двойной жизнью: у него были параллельные отношения, о которых знаменитость не знала. Правда вскрылась, когда другая возлюбленная исполнителя родила от него ребенка.Через некоторое время Борисова встретила бизнесмена Максима Аксенова. Знаменитость мечтала о браке, однако мужчина жениться не хотел."В Турции познакомились. Стали встречаться, молодой,симпатичный. Родила Полинку очень хотела ребенка, мне было 30 лет уже.Одержимость была, очень хотела ребенка. Но предложения не было, поддержки небыло. Я сама ему сделала предложение: "Не считаешь ли уместным, ведь ябеременна твоим ребенком!" В ответ предложения не последовало", – поведала Дана.Звезда надеялась, что рождение малышки повлияет на любимого, сделаетзаботливым и внимательным.Однако день выписки из роддома Максим привез возлюбленнуюи дочь домой и уехал к родителям. "Он со свертком пришел, в руках подержал ипоехал к маме на котлеты", – рассказала знаменитость.Борисовой пришлось содержать себя и ребенка. Папа Полины не участвовал в воспитаниидевочки. Телеведущая вышла на работу, когда девочке было всего тримесяца. Звезде приходилось работать по ночам.Родители гражданского мужа были категорически против ихотношений. Дана считает, что они косвенно виноваты в их расставании.Телеведущая не понимает, почему Максим не помог ей в сложныймомент. Он знал, что его дочь живет с опустившейся матерью, которая находится практически надне, но ничего не предпринял."Алкоголь начался в 34 года, было бытовое употребление, хотяуже формировалась зависимость. Наркотики присоединились, когда мне было 38 лет.Два года я была в употреблении и того и этого. (…) Он знал, видел. И не говорю,что он должен был помочь, но кто должен? В итоге помогла мама, помог Андрей Малахов, НикитаЛушников. Все помогли всем миром собрали меня и отправили на реабилитацию", -вспоминает знаменитость.Теперь Борисовой очень стыдно, она чувствует огромную винуперед наследницей, ведь Полине какое-то время пришлось жить с постоянно пьяной матерью. "Сама протрезвевала зарабатывала деньги, а в свободное времябухала. Последние две недели нужен был уход, потому что уже из квартиры невыходила. Часто забирала ребенка из школы нетрезвая. Мне на тот момент казалась,что я немного подвыпивши и никто не понимает, а все понимали", – с горечью сообщилаДана.Полина также появилась в студии. Девочка рассказала, что ужетогда понимала, что с мамой творится неладное. Дана могла не спать несколькодней, а после сутками не вставать с постели. Испуганная девочка позвонилабабушке по материнской линии Екатерине Ивановне и рассказала, что нашланаркотики в доме. Наследница буквально спасла телеведущую от смерти.Родительница Борисовой рванула в Москву. Женщина обратиласьза помощью Андрею Малахову, который помог найти деньги на реабилитацию. Сейчас состояниетелеведущей значительно улучшилось, она не употребляет одурманивающих веществ иохотно следует всем рекомендациям наркологов.