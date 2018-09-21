Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен разочарован решением Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах РУСАДА. Доклад канадского юриста Макларена лег в основу обвинений России в государственной поддержке допинга.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен разочарован решением Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах РУСАДА. Доклад канадского юриста Макларена лег в основу обвинений России в государственной поддержке допинга.Обвинения Макларена, основанные на показаниях перебежчика Григория Родченкова, не нашли подтверждения. Однако Макларен остался на своей позиции и отрицательно отнесся к восстановлению статуса РУСАДА."Думаю, WADA оказалось в трудном положении, когда поставило практичность над справедливостью и выбрало путь, по которому в итоге пошло. В результате оно отказалось от любой возможности заставить Россию подчиниться», – цитирует RT Ричарда Макларена. "Уже сейчас видно, что большая часть атлетов негативно отреагировала на восстановление РУСАДА", добавил глава комиссии WADA.