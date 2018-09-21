Муромлянин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Муромлянин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»Машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо «Муром» Горьковской дирекции тяги Дирекции тяги филиала ОАО «Российские железные дороги» награжден за достигнутые трудовые успехи.Константин Павлович Андреев указом Президента России Владимира Владимировича Путина от 10 сентября 2018 года № 513 удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.