По предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку.

По предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку.Об этом передает информационное агентство "Хабаровский край сегодня".Ранее глава региона обратил внимание руководителя Комсомольска-на-Амуре на недостаточную работу с горожанами и предложил ему сделать выводы.По словам Шпорта, на встречах с населением ему активно жаловались на плохую работу мэрии.Он подчеркнул, что руководство города должно или исправить ситуацию или уступить место другим, чтобы они улучшили управление Комсомольском-на-Амуре.Губернатор подчеркнул, что "мы не можем себе позволить иметь столько недовольства в городе, в который вкладываются сегодня десятки миллиардов рублей и президентское внимание, к которому известно всей стране".