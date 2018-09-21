Скандал на неформальном саммите Евросоюза в австрийском Зальцбурге. Канцлер Германии Ангела Меркель оскорбила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Она прошла мимо нее, несмотря на улыбку и протянутую канцлеру руку.

Скандал на неформальном саммите Евросоюза в австрийском Зальцбурге. Канцлер Германии Ангела Меркель оскорбила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Она прошла мимо нее, несмотря на улыбку и протянутую канцлеру руку.Премьер Британии беседовала с группой европейских лидеров, когда к ним подошла Меркель. Тереза Мэй улыбнулась, подалась вперед навстречу немецкой канцлерин, но Ангела Меркель ее проигнорировала – продолжила движение, чтобы приветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте, развернувшись к Мэй спиной, сообщает РИА Новости."Кто-то слышал, как Ангела Меркель в частной беседе говорила о том, что Великобритания должна немного пострадать на переговорах по Brexit", прокомментировал этот инцидент редактор отдела политики Би-би-си Ник Уотт.До конца октября 2018 года Великобритания и Евросоюз должны определиться с решением трех важных вопросов взаимодействия, после того, как Лондон покинет Брюссель. Это — согласовать договор о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.Выход из Евросоюза на референдуме в 2016 году поддержали более половины британцев. В июне 2018 года британский парламент принял билль о выходе из ЕС.Развод с Англией – одна из тем неформального саммита лидеров Евросоюза. Впрочем, глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что на саммите условия развода ЕС с Британией достигнуты не будут. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода продолжаются с лета 2017 года.Ранее на саммите ЕС в Зальцбурге Великобритании был нанесен еще один укол: Евросоюз пришел к выводу, что законных оснований для введения против России санкций из-за "дела Скрипалей" у Брюсселя нет.