Канцлер Германии и британский премьер-министр стали участницами дипломатического скандала. Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение.

Канцлер Германии и британский премьер-министр стали участницами дипломатического скандала. Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение.Инцидентпроизошел на саммите, который состоялся в австрийском Зальцбурге. Меркель демонстративноотказалась пожимать Мэй руку.При этом она теплопоприветствовала всех остальных политиков. Западные журналисты уверены, чтоканцлер ФРГ специально прошла мимо британского премьера, тем самым оскорбив ее,передает Express.Судя по всему, таким образом Меркельрешила отомстить Мэй за брекзит. Отметим, британский премьер-министр вскореможет перестать занимать свою должность.Дело втом, что консерваторы не довольны ее провалом по брекзит. Ведь именно из-за нее переговоры с Брюсселем зашли в тупик.На ее кресло претендуют 27 кандидатов. Срединих и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.Ранее председательЕвропейского совета Дональд Туск пообещал сделать миграцию одной из основныхтем на саммите ЕС и Лиги арабских государств в 2019 году. Однаколидеры государств не достигли соглашения по этому вопросу. Кроме того, Туск призвалнаращивать сотрудничество с Египтом.