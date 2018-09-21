Канцлер Германии и британский премьер-министр стали участницами дипломатического скандала. Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение.
Канцлер Германии и британский премьер-министр стали участницами дипломатического скандала. Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение.
Инцидент
произошел на саммите, который состоялся в австрийском Зальцбурге. Меркель демонстративно
отказалась пожимать Мэй руку.
При этом она тепло
поприветствовала всех остальных политиков. Западные журналисты уверены, что
канцлер ФРГ специально прошла мимо британского премьера, тем самым оскорбив ее,
передает Express.
Судя по всему, таким образом Меркель
решила отомстить Мэй за брекзит. Отметим, британский премьер-министр вскоре
может перестать занимать свою должность.
Дело в
том, что консерваторы не довольны ее провалом по брекзит. Ведь именно из-за нее переговоры с Брюсселем зашли в тупик.На ее кресло претендуют 27 кандидатов. Среди
них и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Ранее председатель
Европейского совета Дональд Туск пообещал сделать миграцию одной из основных
тем на саммите ЕС и Лиги арабских государств в 2019 году. Однако
лидеры государств не достигли соглашения по этому вопросу. Кроме того, Туск призвал
наращивать сотрудничество с Египтом.