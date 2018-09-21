Глава Минтруда Максим Топилин в ближайшее время намерен подписать приказ о пересмотре перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин.

Глава Минтруда Максим Топилин в ближайшее время намерен подписать приказ о пересмотре перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин. Об этом он заявил в кулуарах Евразийского женского форума в пятницу, передает "Интерфакс".По словам Топилина, в настоящее время ведется работа по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий". Министр отметил, что снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники.Топилин подчеркнул, что новый перечень расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.Ранее сообщалось, что руководство ОАО "РЖД" выступает за изменение перечня "запрещенных" профессий — в частности, для того, чтобы женщины могли работать машинистами и помощниками машинистов.