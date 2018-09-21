Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может возглавить московское Динамо. Руководство бело-голубых уже провело первый раунд переговоров со своим бывшим тренером.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может возглавить московское "Динамо". Руководство бело-голубых уже провело первый раунд переговоров со своим бывшим тренером."Динамо" крайне неудачно начало сезон. Динамовцы занимают последнее место в Западной конференции. Чтобы изменить ситуацию, руководство клуба планирует заменить главного тренера Владимира Воробьева Олегом Знарком. Знарок до прихода в сборную России успешно работал с москвичами и дважды приводил его к победе в Кубке Гагарина.Как сообщает "Спорт-Экспресс", состоялся первый раунд переговоров, на котором Олег Знарок высказал свои пожелания. Во-первых, он настаивает на формировании своего тренерского штаба. Во-вторых, Знарок хотел бы получить два миллиона евро за остаток регулярного чемпионата и по миллиону за выход в каждый следующий раунд Кубка Гагарина.