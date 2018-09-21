Подобные меры связаны с укладкой водопроводной трубы

Подобные меры связаны с укладкой водопроводной трубыВ связи с капитальным ремонтом федеральной трассы М-7 на участке с 10 по 21 километр, который начинается к подъезду к Иваново, изменят схему организации движения. Об этом сообщает пресс-служба «Упрдор Москва-Нижний Новгород».С 23 сентября на федеральной автодороге в районе улицы Безыменского ограничат движение транспорта. На протяженности в 200 метров трасса будет сужена до двух полос (по одной полосе в каждом направлении). Это связано с укладкой водопропускной трубы.Максимальную скорость движения на данном участке ограничат до 40 километров в час.