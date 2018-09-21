Польша хочет разместить американскую военную базу на восточной или северо-восточной границе.

Польша хочет разместить американскую военную базу на восточной или северо-восточной границе.Об этом мировую общественность проинформировал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что пока еще рано говорить о конкретном месте, но если Вашингтон примет решение, Польша хотела бы разместить американскую базу на северо-востоке или востоке страны.Дворчик полагает, что джи ай (прозвище американских солдат) обеспечат безопасность не только для его страны, но и для всего региона в целом.18 сентября президент США Дональд Трамп сообщил своему польскому коллеге Анджею Дуде, что Штаты подумывают над созданием в Польше постоянной военной базы. В ответ Дуда сообщил миллиардеру, что его страна ждет появление американских солдат на постоянной основе и предложил для базы название — Fort Trump.Ранее Варшава предлагала Вашингтону разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы в размере двух миллиардов долларов.При этом в Польше уже и так дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. При этом в стране принято решение о резком увеличении численности собственных вооруженных сил.Все это проходит под флагом военной опасности со стороны ближайшего соседа – России. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в североатлантическом альянсе прекрасно знают об отсутствии у России намерений нападать на кого-либо, но охотно пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и солдат вблизи российских границ.