В течение пяти лет трасса М-7 должна полностью преобразиться

В течение пяти лет трасса М-7 должна полностью преобразитьсяНа реконструкцию федеральной трассы М-7 «Волга», которая проходит через Владимирскую область, намерены потратить еще 14,4 миллиарда рублей. До 2024 года дорожники запланировали масштабные ремонтные работы по всей длине Пекинки.Так, например, Упрдор «Москва-Нижний Новгород» расширит 15 км южного объезда областного центра от деревни Колокша до дороги к кладбищу Улыбышево. Эта реконструкция обойдется федеральному бюджету в 9,1 миллиарда рублей.Так же в течение пяти лет должна появиться развязка у въезда во Владимир из Москвы. На это выделят 3,2 миллиарда рублей.Кроме этого, еще в начале 2018 года, дорожники планировали заняться строительством развязки длиной 2,8 км, которая будет начинаться от поворота на аэропорт и заканчиваться в Семязино. С ее помощью хотят разделить потоки, а также сделать безопаснее дорогу для пешеходов.Еще одна развязка должна появиться у Вязников. Это строительство будет стоить 2,1 миллиарда рублей.