Третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф встал на боевое дежурство в Крыму. Согласно приказу, это подразделение войск ПВО добралось до Евпатории, где обустроило позиции для стрельбы: развернули пусковые установки и радиолокационные станции.

Третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" встал на боевое дежурство в Крыму. Согласно приказу, это подразделение войск ПВО добралось до Евпатории, где обустроило позиции для стрельбы: развернули пусковые установки и радиолокационные станции, сообщает Министерство обороны России.Военные напоминают, что первые ЗРК С-400 появились на полуострове в январе 2017 года. Второй дивизион заступил на дежурство в январе 2018 года. Они расположились в Феодосии и Севастополе.С-400 "Триумф" – самый современный российский комплекс средней и большой дальности. Сейчас он вооружается ракетой с радиусом действия до 250 километров. Однако недавно была испытана ее новая модификация, способная достать любую воздушную цель на расстоянии до 400 километров.