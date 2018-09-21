Скандал в семье капитана Спартака обсудили в студии Прямого эфира. Жена застукала футболиста Дениса Глушакова в бане в компании полуголой девушки.

Скандал в семье капитана "Спартака" обсудили встудии "Прямого эфира". Жена застукала футболиста Дениса Глушакова вбане в компании полуголой девушки.Эксперты дискутировали, стоило ли супруге футболиста Дарье сниматьмомент адюльтера на мобильный и выкладывать видео в Сеть. Ведь постыдный эпизодв бане опорочил Глушакова, испортил репутацию.Мнения разделились, кто-то с пеной у рта защищал жену спортсмена,оправдывая ее поведение аффектом от пережитого шока. Другие же увидели в ееповедении холодный расчет, якобы Глушакова планировала поймать мужа на измене, таккак, вероятно, у нее есть корыстный интерес.На съемочной площадке был продемонстрирован фрагментинтервью Дарьи. Плачущая женщина рассказала, что на протяжении всех 10 летсупружеской жизни футболист изменял ей. "Он занимался только футболом и бабами",– сообщила супруга звезды спорта.Также супруга звезды спорта объяснила происхождениескандальной записи. Якобы, некий источник дал ей наводку, и она отправилась на поиски мужа. "По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку"Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, чтоона сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась нанего. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это можетотразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже вдомике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потомучто он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", – вспоминает рыдающая женщина.Также Глушакова рассказала, о постоянных побоях, которые она постоянно получала от мужа. Она несколько раз обращалась в медицинское учреждение послескандалов дома.Известный юрист Екатерина Гордон отметила, что супруги ошиблисьв выборе защитников, теперь они никогда не помирятся. Дарья обратилась кадвокату Сергею Жорину, а Денис к Марине Дубровской, мол, эти защитники ненавидят другдруга, поэтому будут воевать до конца. "К сожалению, у Глушакова сейчас будетрезко падать доход, отсудить можно будет все меньше", – рассудила Гордон.Ведущий Андрей Малахов добавил, что Денис сейчас получает зарплату в 15миллионов.Спортивный комментатор Виктор Гусев предположил, что появлениев Интернете скандального видео с Глушаковым в бане может быть выгодноруководству футбольного клуба "Спартак". По словам журналиста, от Денисапытаются избавиться.Напомним, Дарья Глушакова застала супруга в парной слюбовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены ДенисГлушаков и некая женщина. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста,срывающимся голосом обозвала даму проституткой.