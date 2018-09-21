Скандал в семье капитана Спартака обсудили в
студии Прямого эфира. Жена застукала футболиста Дениса Глушакова в
бане в компании полуголой девушки.
Скандал в семье капитана "Спартака" обсудили в
студии "Прямого эфира". Жена застукала футболиста Дениса Глушакова в
бане в компании полуголой девушки.
Эксперты дискутировали, стоило ли супруге футболиста Дарье снимать
момент адюльтера на мобильный и выкладывать видео в Сеть. Ведь постыдный эпизод
в бане опорочил Глушакова, испортил репутацию.
Мнения разделились, кто-то с пеной у рта защищал жену спортсмена,
оправдывая ее поведение аффектом от пережитого шока. Другие же увидели в ее
поведении холодный расчет, якобы Глушакова планировала поймать мужа на измене, так
как, вероятно, у нее есть корыстный интерес.
На съемочной площадке был продемонстрирован фрагмент
интервью Дарьи. Плачущая женщина рассказала, что на протяжении всех 10 лет
супружеской жизни футболист изменял ей. "Он занимался только футболом и бабами",
– сообщила супруга звезды спорта.
Также супруга звезды спорта объяснила происхождение
скандальной записи. Якобы, некий источник дал ей наводку, и она отправилась на поиски мужа. "По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку
"Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, что
она сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась на
него. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это может
отразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже в
домике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потому
что он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", – вспоминает рыдающая женщина.
Также Глушакова рассказала, о постоянных побоях, которые она постоянно получала от мужа. Она несколько раз обращалась в медицинское учреждение после
скандалов дома.
Известный юрист Екатерина Гордон отметила, что супруги ошиблись
в выборе защитников, теперь они никогда не помирятся. Дарья обратилась к
адвокату Сергею Жорину, а Денис к Марине Дубровской, мол, эти защитники ненавидят друг
друга, поэтому будут воевать до конца. "К сожалению, у Глушакова сейчас будет
резко падать доход, отсудить можно будет все меньше", – рассудила Гордон.
Ведущий Андрей Малахов добавил, что Денис сейчас получает зарплату в 15
миллионов.
Спортивный комментатор Виктор Гусев предположил, что появление
в Интернете скандального видео с Глушаковым в бане может быть выгодно
руководству футбольного клуба "Спартак". По словам журналиста, от Дениса
пытаются избавиться.
Напомним, Дарья Глушакова застала супруга в парной с
любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис
Глушаков и некая женщина. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста,
срывающимся голосом обозвала даму проституткой.