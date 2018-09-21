Президент
Белоруссии Александр Лукашенко поспешил к своему российскому коллеге
Владимиру Путину в Сочи. Сторонам предстоят непростые переговоры на фоне
обострения отношений между двумя странами и периодических хамских выпадов нервного Лукашенко.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко поспешил к своему российскому коллеге
Владимиру Путину в Сочи. Сторонам предстоят непростые переговоры на фоне
обострения отношений между двумя странами и периодических хамских выпадов нервного Лукашенко.
На
сайте Кремля о переговорах написано общими формулировками -
ключевые вопросы двухсторонних отношений, перспективы евразийской
интеграции, актуальная международная проблематика.
В
свою очередь, у белорусского лидера заявили, что президенты обсудят
сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и промышленности, а также
нефтегазовую проблематику,
финансовое взаимодействие. Кроме того, отметили в пресс-службе
Лукашенко, на повестке дня вопросы по интеграционной тематике в рамках
Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Эксперты
не исключают, что президенты, возможно, подпишут определенные соглашения. К
примеру, они могут касаться единого газового рынка Евразийского союза,
включая претензии по реэкспорту энергоносителей, которые Москва
неоднократно озвучивала Минску.
Стоит
отметить, что переговоры между лидерами пройдут на фоне резко возросшей
напряженности и нервозности в отношениях двух стран. Ранее эксперты отмечали, что
Владимир Путин озвучил Александру Лукашенко ряд вопросов относительно
будущего двухсторонних отношений и указал на недостаточную
удовлетворенность Москвы ходом интеграционных процессов между двумя
странами.
По мнению аналитиков, существующая ситуация скорее выгодна Белоруссии, чем России, в том числе в плане экономики. Соседняя республика, по сути,
живет за счет поддержки Москвы, однако не спешит проводить полностью
пророссийскую политику, периодически заигрывая с Украиной и странами
Запада.
Жесткая
позиция, которую заняла Москва, раздражает и нервирует Александра Лукашенко.
Последние месяцы белорусский лидер сам не свой. Не так давно он сорвался
и резко высказался в адрес России, обвинив Кремль в "варварстве" и
"недобросовестной конкуренции". Россию он назвал "старшим братом",
заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.