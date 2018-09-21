Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил к своему российскому коллеге Владимиру Путину в Сочи. Сторонам предстоят непростые переговоры на фоне обострения отношений между двумя странами и периодических хамских выпадов нервного Лукашенко.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко поспешил к своему российскому коллегеВладимиру Путину в Сочи. Сторонам предстоят непростые переговоры на фонеобострения отношений между двумя странами и периодических хамских выпадов нервного Лукашенко.Насайте Кремля о переговорах написано общими формулировками -ключевые вопросы двухсторонних отношений, перспективы евразийскойинтеграции, актуальная международная проблематика.свою очередь, у белорусского лидера заявили, что президенты обсудятсотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и промышленности, а такженефтегазовую проблематику,финансовое взаимодействие. Кроме того, отметили в пресс-службеЛукашенко, на повестке дня вопросы по интеграционной тематике в рамкахСоюзного государства и Евразийского экономического союза.Экспертыне исключают, что президенты, возможно, подпишут определенные соглашения. Кпримеру, они могут касаться единого газового рынка Евразийского союза,включая претензии по реэкспорту энергоносителей, которые Москванеоднократно озвучивала Минску.Стоитотметить, что переговоры между лидерами пройдут на фоне резко возросшейнапряженности и нервозности в отношениях двух стран. Ранее эксперты отмечали, чтоВладимир Путин озвучил Александру Лукашенко ряд вопросов относительнобудущего двухсторонних отношений и указал на недостаточнуюудовлетворенность Москвы ходом интеграционных процессов между двумястранами.По мнению аналитиков, существующая ситуация скорее выгодна Белоруссии, чем России, в том числе в плане экономики. Соседняя республика, по сути,живет за счет поддержки Москвы, однако не спешит проводить полностьюпророссийскую политику, периодически заигрывая с Украиной и странамиЗапада.Жесткаяпозиция, которую заняла Москва, раздражает и нервирует Александра Лукашенко.Последние месяцы белорусский лидер сам не свой. Не так давно он сорвалсяи резко высказался в адрес России, обвинив Кремль в "варварстве" и"недобросовестной конкуренции". Россию он назвал "старшим братом",заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.