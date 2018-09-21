В доме на улице Киркижа произошел пожар

В доме на улице Киркижа произошел пожарПожар в многоквартирном доме в Коврове, который произошел ночью с 20 на 21 сентября, унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Как говорят спасатели, сообщение о задымлении в квартире поступило на пульт дежурного около 12 часов ночи. На место тут же выехали пожарные. Уже через 6 минут прибыли первые спасатели. Но к этому времени огонь потушили местные жители.Общая площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Однако на месте происшествия нашли мертвого 61-летнего мужчину. Причины его гибели будет устанавливать следствие.К ликвидации последствий пожара привлекались 1 единица техники и 4 человека.