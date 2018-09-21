Седьмая часть новогодней саги Елки станет заключительной серией кинофраншизы. Печальную для фанатов этого фильма новость сообщили на форуме Кино Экспо в Санкт-Петербурге.

Седьмая часть новогодней саги "Елки" станет заключительнойсерией кинофраншизы. Печальную для фанатов этого фильма новость сообщили нафоруме "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге.О запуске в производство шестой и седьмой частей фильма"Елки" сообщалось два года назад. Съемки "Елок-7" шли веснойи летом этого года.Седьмой фильм "Елки" выйдет в прокат 27 декабряэтого года. Сюжет не разглашается, но создатели говорят, что концепция осталасьпрежней. В новых "Елках"зрители увидят полюбившихся им звезд – Ивана Урганта, Сергея Светлакова, ДмитрияНагиева.Режиссерами новелл фильма "Елки-7" выступили АлександрКотт, Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов. Кроме того, в качестве постановщика вофраншизе дебютировала Анна Пармас – известная по таким проектам, как "Осторожно,модерн!" и "Осторожно, Задов!".Напомним, первый фильм серии "Елки" вышел в 2010году. После кассового успеха последовало несколько сиквелов и даже историческийспин-офф. Самой коммерчески успешной частью этой кинофраншизы стал третий фильмсерии, собравший в прокате 1,2 миллиарда рублей, пишет "Вокруг.ТВ".На съемках седьмой части фильма "Елки" исполнителямглавных ролей Ивану Урганту и Сергею Светлакову приходилось проводить понесколько часов в теплых свитерах и пальто на 30-градусной жаре. Атмосферу наплощадке создавал искусственный снег и одетая в зимние куртки и кутавшаяся вобъемные шарфы массовка.Ургант и Светлаков признались журналистам, что к неудобствамна съемках фильма "Елки" они привыкли на второй-третий день. Вперерывах же звездам приходится спасаться под зонтиками и вентиляторами. Актерыотметили, что воссоединяются для съемок в фильме "Елки" раз в год, иочень рады встрече на площадке.