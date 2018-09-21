Седьмая часть новогодней саги Елки станет заключительной
серией кинофраншизы. Печальную для фанатов этого фильма новость сообщили на
форуме Кино Экспо в Санкт-Петербурге.
Седьмая часть новогодней саги "Елки" станет заключительной
серией кинофраншизы. Печальную для фанатов этого фильма новость сообщили на
форуме "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге.
О запуске в производство шестой и седьмой частей фильма
"Елки" сообщалось два года назад. Съемки "Елок-7" шли весной
и летом этого года.
Седьмой фильм "Елки" выйдет в прокат 27 декабря
этого года. Сюжет не разглашается, но создатели говорят, что концепция осталась
прежней. В новых "Елках"
зрители увидят полюбившихся им звезд – Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Дмитрия
Нагиева.
Режиссерами новелл фильма "Елки-7" выступили Александр
Котт, Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов. Кроме того, в качестве постановщика во
франшизе дебютировала Анна Пармас – известная по таким проектам, как "Осторожно,
модерн!" и "Осторожно, Задов!".
Напомним, первый фильм серии "Елки" вышел в 2010
году. После кассового успеха последовало несколько сиквелов и даже исторический
спин-офф. Самой коммерчески успешной частью этой кинофраншизы стал третий фильм
серии, собравший в прокате 1,2 миллиарда рублей, пишет "Вокруг.ТВ".
На съемках седьмой части фильма "Елки" исполнителям
главных ролей Ивану Урганту и Сергею Светлакову приходилось проводить по
несколько часов в теплых свитерах и пальто на 30-градусной жаре. Атмосферу на
площадке создавал искусственный снег и одетая в зимние куртки и кутавшаяся в
объемные шарфы массовка.
Ургант и Светлаков признались журналистам, что к неудобствам
на съемках фильма "Елки" они привыкли на второй-третий день. В
перерывах же звездам приходится спасаться под зонтиками и вентиляторами. Актеры
отметили, что воссоединяются для съемок в фильме "Елки" раз в год, и
очень рады встрече на площадке.