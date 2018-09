Экстравагантный британский дизайнер Кристофер Кейн выпустил лимитированную коллекцию туфель, украшенных обычными губками для мытья посуды. Стоимость каждой пары превышает тысячу долларов. Это почти в два раза дороже другой обуви от Кейна.

Экстравагантный британский дизайнер Кристофер Кейн выпустил лимитированную коллекцию туфель, украшенных обычными губками для мытья посуды. Стоимость каждой пары превышает тысячу долларов. Это почти в два раза дороже другой обуви от Кейна, сообщает Mirror.Произведенные британским дизайнером туфли изготовлены из лакированной кожи. Новая обувь выполнена в двух вариантах – с желтой и синей губкой, расположенной вокруг пятки, на ремне и вдоль пальцев.Extraordinary shoes worn by Sam Cam's friend. They appear to be made from scouring sponges. pic.twitter.com/YPSNO43hok— Guy Walters (@guywalters) 19 сентября 2018 г.View this post on InstagramSS18 featured in @vogueitalia Photographer @manuelobadiawills Stylist @stephygalvani #ChristopherKane #SS18 #DomesticServicesA post shared by Christopher Kane (@christopherkane) on Jun 1, 2018 at 7:01am PDTТуфли были впервые представлены еще в 2017 году, однако популярность странная обувь набрала недавно, после того, как в них вышла в свет заместитель дизайнера, его сестра Тэмми. Интернет-пользователи шутят, что плюс новых в туфель в том, что при необходимости ими можно помыть тротуар и мостовую.