17 сентября в Сирии, у берегов Средиземного моря трагически оборвались судьбы 15 военных летчиков.
Стали известны истории жизней некоторых из них.
17 сентября в Сирии, у берегов Средиземного моря трагически оборвались судьбы 15 военных летчиков.
Стали известны истории жизней некоторых из них.
Уроженец
Смоленской области Роман Долматов 18 сентября должен был отмечать свой 28-й день
рождения. Но жизнь распорядилась иначе…
Свою будущую супругу Светлану он встретил
в подмосковной Кубинке, куда он перевелся два года назад. Там же встретил
будущую супругу. По словам подруги семьи Анны Шестак, у Романа остались полуторагодовалый сын и двухмесячная
дочка. "Он был самый лучший
муж и папа. Мы с ним даже двух лет не прожили… Он сделал меня самой счастливой
на свете мамой и женой", – цитирует теперь уже вдову летчика сайт "Комсомольская
правда".
В том роковом вылете оборвалась жизнь и 31-летнего Алексея
Седунова. Уроженец Астраханской области проходил срочную службу в Академии ВВС имени Юрия Гагарина в подмосковном Монино. Крупного
телосложением Алексея побаивались даже офицеры. А он пользовался своими "габаритами",
чтобы защищать от несправедливости товарищей.
"Если кто-то из старослужащих
пытался заставить молодых сделать чай или что-то в этом роде, он мог рявкнуть,
встать – и все затыкались. По сути, он просто пресек в части дедовщину", – поделился
сослуживец Алексея Роман Санин. Но, несмотря на грозный вид, Седунов был добрым,
отзывчивым и целеустремленным.
33-летний
Александр Вечернин закончил в 2007 году Челябинское высшее военное авиационное
училище штурманов, передает Life.ru.
Последние несколько лет мужчина жил в Кубинке. По словам его двоюродной сестры Натальи
Шакировой, домой летчик планировал вернуться в конце сентября.
У Александра остались жена и
годовалая дочь. "Когда по телевизору показали сбитый самолет, мама Саши сразу
узнала его борт. Наверное, он отправлял ей фотографию", – рассказала женщина.
Виктору Квасенкову было всего 24 года. Два месяца назад
молодой человек отдыхал на море со своей девушкой. "Вечная память Виктору
Квасенкову, уроженцу Смоленской области, погибшему в Сирии на борту сбитого
Ил-20", – написала в одной из соцсетей его родственница Ольга Байрамян.
У 30-летнего Константина
Назарова остались супруга и пятилетняя дочка. Он с детства мечтал стать
летчиком. "Сомнений, куда пойти учиться, у него не было. После армии он
поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени
Серова, которое успешно закончил… После училища Костю отправили по
распределению служить в Наро-Фоминск", – рассказала его сестра Юлия. С близкими
он планировал увидеться в сентябре…
Еще один погибший в авиакатастрофе – 34-летний
Григорий Зиновьев.
Служить он пошел с большим опытом. Педагог-историк по образованию, он очень любил
спорт.
"Он был нашим неформальным
лидером. В общении очень простой, никогда никаких конфликтов с окружением за
пять лет. Это про очень многое говорит", – поделился однокурсник Григория
Сергей Матюков.
Зиновьев после
получения диплома и срочной службы решил подписать контракт и продолжить
службу. Мужчина служил в Ленинградской области.