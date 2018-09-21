17 сентября в Сирии, у берегов Средиземного моря трагически оборвались судьбы 15 военных летчиков. Стали известны истории жизней некоторых из них.

17 сентября в Сирии, у берегов Средиземного моря трагически оборвались судьбы 15 военных летчиков.Стали известны истории жизней некоторых из них.УроженецСмоленской области Роман Долматов 18 сентября должен был отмечать свой 28-й деньрождения. Но жизнь распорядилась иначе…Свою будущую супругу Светлану он встретилв подмосковной Кубинке, куда он перевелся два года назад. Там же встретилбудущую супругу. По словам подруги семьи Анны Шестак, у Романа остались полуторагодовалый сын и двухмесячнаядочка. "Он был самый лучшиймуж и папа. Мы с ним даже двух лет не прожили… Он сделал меня самой счастливойна свете мамой и женой", – цитирует теперь уже вдову летчика сайт "Комсомольскаяправда".В том роковом вылете оборвалась жизнь и 31-летнего АлексеяСедунова. Уроженец Астраханской области проходил срочную службу в Академии ВВС имени Юрия Гагарина в подмосковном Монино. Крупноготелосложением Алексея побаивались даже офицеры. А он пользовался своими "габаритами",чтобы защищать от несправедливости товарищей."Если кто-то из старослужащихпытался заставить молодых сделать чай или что-то в этом роде, он мог рявкнуть,встать – и все затыкались. По сути, он просто пресек в части дедовщину", – поделилсясослуживец Алексея Роман Санин. Но, несмотря на грозный вид, Седунов был добрым,отзывчивым и целеустремленным.33-летнийАлександр Вечернин закончил в 2007 году Челябинское высшее военное авиационноеучилище штурманов, передает Life.ru.Последние несколько лет мужчина жил в Кубинке. По словам его двоюродной сестры НатальиШакировой, домой летчик планировал вернуться в конце сентября.У Александра остались жена игодовалая дочь. "Когда по телевизору показали сбитый самолет, мама Саши сразуузнала его борт. Наверное, он отправлял ей фотографию", – рассказала женщина.Виктору Квасенкову было всего 24 года. Два месяца назадмолодой человек отдыхал на море со своей девушкой. "Вечная память ВикторуКвасенкову, уроженцу Смоленской области, погибшему в Сирии на борту сбитогоИл-20", – написала в одной из соцсетей его родственница Ольга Байрамян.У 30-летнего КонстантинаНазарова остались супруга и пятилетняя дочка. Он с детства мечтал статьлетчиком. "Сомнений, куда пойти учиться, у него не было. После армии онпоступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имениСерова, которое успешно закончил… После училища Костю отправили пораспределению служить в Наро-Фоминск", – рассказала его сестра Юлия. С близкимион планировал увидеться в сентябре…Еще один погибший в авиакатастрофе – 34-летнийГригорий Зиновьев.Служить он пошел с большим опытом. Педагог-историк по образованию, он очень любилспорт."Он был нашим неформальнымлидером. В общении очень простой, никогда никаких конфликтов с окружением запять лет. Это про очень многое говорит", – поделился однокурсник ГригорияСергей Матюков.Зиновьев послеполучения диплома и срочной службы решил подписать контракт и продолжитьслужбу. Мужчина служил в Ленинградской области.