Ранним утром в Одессе работники, обслуживающие платежные терминалы, были атакованы группой лиц, поджидающих в засаде. Два инкассатора были ранены, а добычей преступников стала сумка с деньгами. В настоящее время подозреваемые задержаны.

Ранним утром в пятницу, 21 сентября, одесские работники, обслуживающие платежные терминалы, были атакованы группой лиц, поджидающих в засаде. Два инкассатора были ранены, а добычей преступников стала сумка с деньгами.В настоящее время подозреваемые задержаны по горячим следам, о чем сообщил на своей странице в социальной сети заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин: "Пока есть уголовный розыск, злодеям есть кого бояться!!!"Подробности о задержании грабителей о проведенных следственных мероприятиях не приводятся.