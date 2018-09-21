Поклонники Ирены Понарошку могут радоваться счастью
телезвезды – она действительно беременна. Телеведущая заявилась на программу к
Ивану Урганту в облегающем платье, не скрывавшем ее выдающийся животик.
Поклонники Ирены Понарошку могут радоваться счастью
телезвезды – она действительно беременна. Телеведущая заявилась на программу к
Ивану Урганту в облегающем платье, не скрывавшем ее выдающийся животик.
Подозрения многочисленных подписчиков Ирены Понарошку в
соцсетях, наконец, подтвердились. Телезвезда беременна – и уже не скрывает
этого радостного факта. Ирена стала гостьей нового выпуска ток-шоу "Вечерний
Ургант".
Понарошку могла и не говорить о своем интересном положении -
это было видно невооруженным глазом. Облегающий наряд ведущей не оставлял простора
воображению.
Фанаты Ирены что-то заподозрили еще по фотографиям, которые
звезда публиковала, отдыхая со своим мужем Александром Глуховым и сыном Серафимом
в США. Подписчики телеведущей в Instagram
заметили, что Понарошку начала носить мешковатую одежду и старалась не
фотографироваться в полный рост. Однако
на нескромные вопросы фанатов она не отвечала.
Иван Ургант, которому Ирена сообщила новость о грядущем
пополнении в ее семье, слегка смутился. И попросил ее уточнить – не от того ли
самого дельфина ребенок? Понарошку недавно рассказала, как за ней настойчиво
ухаживал обитатель дельфинария.
По словам Понарошку как-то раз, когда она плавала в
бассейне, самец отсек предмет своего вожделения от группы других "самок
человека" и повлек на дно. Его не смутил даже надетый на Ирене
гидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться – но все дело
испортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждую ночь
обхаживает кого-то из доверчивых купальщиц.
Убедившись, что
ребенок от мужа Ирены, Александра Глухова, Ургант поздравил телезвезду. А зал встретил
известие бурными аплодисментами.