Поклонники Ирены Понарошку могут радоваться счастью телезвезды – она действительно беременна. Телеведущая заявилась на программу к Ивану Урганту в облегающем платье, не скрывавшем ее выдающийся животик.

Поклонники Ирены Понарошку могут радоваться счастьютелезвезды – она действительно беременна. Телеведущая заявилась на программу кИвану Урганту в облегающем платье, не скрывавшем ее выдающийся животик.Подозрения многочисленных подписчиков Ирены Понарошку всоцсетях, наконец, подтвердились. Телезвезда беременна – и уже не скрываетэтого радостного факта. Ирена стала гостьей нового выпуска ток-шоу "ВечернийУргант".Понарошку могла и не говорить о своем интересном положении -это было видно невооруженным глазом. Облегающий наряд ведущей не оставлял просторавоображению.Фанаты Ирены что-то заподозрили еще по фотографиям, которыезвезда публиковала, отдыхая со своим мужем Александром Глуховым и сыном Серафимомв США. Подписчики телеведущей в Instagramзаметили, что Понарошку начала носить мешковатую одежду и старалась нефотографироваться в полный рост. Однакона нескромные вопросы фанатов она не отвечала.Иван Ургант, которому Ирена сообщила новость о грядущемпополнении в ее семье, слегка смутился. И попросил ее уточнить – не от того лисамого дельфина ребенок? Понарошку недавно рассказала, как за ней настойчивоухаживал обитатель дельфинария.По словам Понарошку как-то раз, когда она плавала вбассейне, самец отсек предмет своего вожделения от группы других "самокчеловека" и повлек на дно. Его не смутил даже надетый на Иренегидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться – но все делоиспортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждую ночьобхаживает кого-то из доверчивых купальщиц.Убедившись, чторебенок от мужа Ирены, Александра Глухова, Ургант поздравил телезвезду. А зал встретилизвестие бурными аплодисментами.