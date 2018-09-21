Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес продолжит работать на своем посту. 71-летний специалист продлил контракт еще на 4 года и будет готовить уругвайцев к следующему чемпионату мира.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес продолжит работать на своем посту. 71-летний специалист продлил контракт еще на 4 года и будет готовить уругвайцев к следующему чемпионату мира.Несмотря на проблемы со здоровьем, — из-за обнаруженного в 2016 году синдрома Гийена-Барре Табарес передвигается с помощью костылей, тренер решил продлить контракт на четыре года. Оскар Табарес остается самым возрастным тренером национальных сборных в мире.Оскар Табарес возглавил сборную Уругвая в 2006 году. Под его руководством уругвайцев 2011 году завоевали Кубок Америки и пробились на три чемпионата мира подряд, заняв четвертое место в 2010, вылетев в 1/8 финала в 2014 и в 1/4 финала – в 2018.