Поклонники Димы Билана, волновавшиеся за здоровье своего кумира после недавней аварии, вздохнули с облегчением. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором он позирует в осеннем лесу.

Поклонники Димы Билана, волновавшиеся за здоровье своего кумирапосле недавней аварии, вздохнули с облегчением. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором онпозирует в осеннем лесу.Осенние деревья сбрасывают лишний вес – такую метафоруподобрал артист в подписи к своему снимку. Грустный Билан протягивает руку ккустам с изрядно поредевшей кроной.Поклонницы певца не скрывали радости от того, что вновьвидят артиста в добром здравии. В то же время, их обеспокоила худоба Димы. "Незнаю как деревья. А вот тебя точно надо откормить килограмм на пять. Осень надворе, а то ветром сдует", – пишет одна из комментаторов (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Мужская часть фанатов менее сентиментальна и грусти Биланане оценила. Их больше волновала недавняя авария с участием певца, о чем артистуи напомнили. "Вот так вот если б тачку не разбил и не заметил что осень надворе", – заметил подписчик.Напомним, на днях появились сообщения о том, что Дима Биланразбился в аварии. Певец двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулемFord Mustang. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался вдвигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. Вправоохранительных органах отметили, что Билан был трезв и не стал отрицатьсвоей вины.Чуть позже с комментариями об аварии выступил и сам Билан.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовалвидео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался соскоростью 40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую насветофоре. Как сообщил артист, он договорился с пострадавшей стороной"полюбовно и по закону".