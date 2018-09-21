Поклонники Димы Билана, волновавшиеся за здоровье своего кумира
после недавней аварии, вздохнули с облегчением. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором он
позирует в осеннем лесу.
Поклонники Димы Билана, волновавшиеся за здоровье своего кумира
после недавней аварии, вздохнули с облегчением. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором он
позирует в осеннем лесу.
Осенние деревья сбрасывают лишний вес – такую метафору
подобрал артист в подписи к своему снимку. Грустный Билан протягивает руку к
кустам с изрядно поредевшей кроной.
Поклонницы певца не скрывали радости от того, что вновь
видят артиста в добром здравии. В то же время, их обеспокоила худоба Димы. "Не
знаю как деревья. А вот тебя точно надо откормить килограмм на пять. Осень на
дворе, а то ветром сдует", – пишет одна из комментаторов (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Мужская часть фанатов менее сентиментальна и грусти Билана
не оценила. Их больше волновала недавняя авария с участием певца, о чем артисту
и напомнили. "Вот так вот если б тачку не разбил и не заметил что осень на
дворе", – заметил подписчик.
Напомним, на днях появились сообщения о том, что Дима Билан
разбился в аварии. Певец двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем
Ford Mustang. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в
двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. В
правоохранительных органах отметили, что Билан был трезв и не стал отрицать
своей вины.
Чуть позже с комментариями об аварии выступил и сам Билан.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал
видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со
скоростью 40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на
светофоре. Как сообщил артист, он договорился с пострадавшей стороной
"полюбовно и по закону".