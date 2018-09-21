Экс-участники телепроекта Дом-2 Анастасия Кочервей и Александр Гобозов открыли свою симпатию друг к другу. Звезды телестройки, возможно, вскоре будут парой.

Экс-участники телепроекта "Дом-2" Анастасия Кочервей иАлександр Гобозов открыли свою симпатию друг к другу. Звезды телестройки, возможно,вскоре будут парой."Вчера после съемок клипа Ольги Бузовой и Вити АК-47 мы сСашей уехали. У нас был интим. Конечно же, мне стыдно перед Алианой. Я всегдачувствовала, что нас тянет друг к другу. Только на проекте нам не удалосьпостроить отношения", – рассказала Кочервей Telegram-каналу Dom2Life.Отметим, что признание Кочервей сейчас активно обсуждается вСети. Многие поклонники шоу отметили, что не стоило девушке рассказывать остоль интимном моменте. Также они осудили знаменитость за доступность и неразборчивость."Вообще не ожиданно, но я невижу их парой😞", "Что она там себенапридумывала, просто гобозов увидел доступную шалаву и отымел ее, дажеобсуждать не стоит😂", "Ну было ибыло.Зачем об этом писать.Я не понимаю тебя,Настя", "Габозов до пенсии будетбаб менять и зачем нам рассказывать об этом... пусть маме рассказывает", "Отношенияона теперь ждет 😂😂😂 По моему к Кочервей не все в порядке сголовушкой ,таких позорниц еще поискать!" – писали фанаты телестройки.Также пользователи Сети задались вопросом, зачем Анастасияприплела в свое признание Алиану Устиненко. По их мнению, Кочервей должнапросить прощения у Жариковой, которая еще недавно была зазнобой Гобозова.Напомним, что Алиана Устиненко – это экс-супруга Александра.Во время участия в телепроекте "Дом-2" молодые люди то сходились, торасставались, однако до загса все же дошли. Но и после того, как они покинули телестройку, страсти не утихали,со временем молодые люди поняли, что больше не могут быть вместе и подали наразвод. Отметим, что у Гобозова и Устиненко есть общий сын Роберт.