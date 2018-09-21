Экс-участники телепроекта Дом-2 Анастасия Кочервей и
Александр Гобозов открыли свою симпатию друг к другу. Звезды телестройки, возможно,
вскоре будут парой.
Экс-участники телепроекта "Дом-2" Анастасия Кочервей и
Александр Гобозов открыли свою симпатию друг к другу. Звезды телестройки, возможно,
вскоре будут парой.
"Вчера после съемок клипа Ольги Бузовой и Вити АК-47 мы с
Сашей уехали. У нас был интим. Конечно же, мне стыдно перед Алианой. Я всегда
чувствовала, что нас тянет друг к другу. Только на проекте нам не удалось
построить отношения", – рассказала Кочервей Telegram-каналу Dom2Life.
Отметим, что признание Кочервей сейчас активно обсуждается в
Сети. Многие поклонники шоу отметили, что не стоило девушке рассказывать о
столь интимном моменте. Также они осудили знаменитость за доступность и неразборчивость.
"Вообще не ожиданно, но я не
вижу их парой😞", "Что она там себе
напридумывала, просто гобозов увидел доступную шалаву и отымел ее, даже
обсуждать не стоит😂", "Ну было и
было.Зачем об этом писать.Я не понимаю тебя,Настя", "Габозов до пенсии будет
баб менять и зачем нам рассказывать об этом... пусть маме рассказывает", "Отношения
она теперь ждет 😂😂😂 По моему к Кочервей не все в порядке с
головушкой ,таких позорниц еще поискать!" – писали фанаты телестройки.
Также пользователи Сети задались вопросом, зачем Анастасия
приплела в свое признание Алиану Устиненко. По их мнению, Кочервей должна
просить прощения у Жариковой, которая еще недавно была зазнобой Гобозова.
Напомним, что Алиана Устиненко – это экс-супруга Александра.
Во время участия в телепроекте "Дом-2" молодые люди то сходились, то
расставались, однако до загса все же дошли. Но и после того, как они покинули телестройку, страсти не утихали,
со временем молодые люди поняли, что больше не могут быть вместе и подали на
развод. Отметим, что у Гобозова и Устиненко есть общий сын Роберт.