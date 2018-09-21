Скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко у всех на устах. Но, по слухам, говорить публично об этом можно только на Первом канале.

Скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко у всех на устах. Но, по слухам, говорить публично об этом можно только на Первом канале.Развод и дележка совместно нажитого имущества, которое оценивается в полтора миллиарда рублей, Евгения Петросяна и Елены Степаненко обещали стать главной темой нескольких шоу на телевидении. Однако, по слухам, почти всем этим передачам не дано увидеть свет. Говорят, юмористы обратились к влиятельным друзьям, чтобы те "перекрыли кислород" телевизионщикам."На одном из центральных каналов в день эфира сняли сюжет о бракоразводном процессе юмористов. Убрали в срочном порядке – поступило распоряжение сверху. Телевизионщики знают: Петросяна им потрошить теперь нельзя", – рассказали информаторы. Более того, издание утверждает, что разрешение дано только Первому каналу.Представитель Евгения Петросяна Сергей Жорин подчеркнул, что дает комментарии о разводе юмориста только для того, чтобы пресечь поток лжи. "До этого мы делали все возможное, чтобы новость о разводе не просочилась в прессу. Первое время мы ее даже опровергали. Обсуждение личной жизни никому не приятно, и Евгению Вагановичу тоже", – констатировал адвокат.Между тем звездный художник Никас Сафронов не теряет надежды на воссоединение Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Живописец даже вызвался помочь им в этом. "С удовольствием хочу пригласить их к себе в гости. У меня большая красивая квартира, 47 комнат, почти 1000 метров – места хватит всем. При желании они могут даже не встречаться. Поживут, как в пустыне, сорок дней – без ссор и выяснения отношений. За это время, надеюсь, поймут, что мир прекрасен, а жизнь человека очень коротка – и незачем тратить время на дрязги", – выразил надежду Сафронов.