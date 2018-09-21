Большинство граждан России считают действующие в стране законы хорошими. Это говорит о высоком качестве работы Госдумы и повышении ее авторитета.

Большинствограждан России считают действующие в стране законы хорошими. Это говорит овысоком качестве работы Госдумы и повышении ее авторитета.Согласноданным опроса фонда "Общественное мнение", 53% респондентов считает российскиезаконы в целом хорошими, противоположного мнения придерживается всего четвертьопрошенных. Четыре года назад положительно оценивали российские законы менееполовины участников аналогичного опроса – 46%, в 2001 году – всего 28% россиян.Представители всех фракций Госдумы отметили, что данные,представленные социологами, – это показатель общего улучшения отношенияизбирателей к работе палаты.Рост положительной оценки российских законов связан стем, что в России растет правовая культура, Госдума в последнее время приняламного полезных для людей законов, и работа нижней палаты парламента стала болееоткрытой. Такое мнение высказал представитель парламентского большинства, член "ЕдинойРоссии", первый замглавы ее фракции в Думе Андрей Исаев."Первый фактор – это то, что растет в целом правоваякультура в стране. Все больше людей изучают законы и пользуются законами длязащиты своих прав, получения определенных преференций, если они по законуположены", – отметил депутат.Второй составляющей он назвал увеличение принятияДумой полезных для людей законов. А третий фактор, по мнению Исаева, связан сработой самого парламента."В этом созыве работа Госдумы стала гораздо болееоткрытой и гораздо более серьезно воспринимается избирателями, начиная с того,что все депутаты ходят на пленарные заседания, заканчивая тем, что наиболеерезонансные законопроекты получают широкое общественное обсуждение, по ниморганизуется общественные, парламентские слушания, в которых участвуют всезаинтересованные стороны", – указал парламентарий.свою очередь, первый вице-спикер Думы, коммунист Иван Мельников отметил,что в нынешнем созыве стало меньше, как он выразился, крикливых инициатив,повысилось качество законов и увеличилась глубина обсуждения вопросов,в том числе за счет новых форм привлечения к нему общественности."Этограждане, безусловно, чувствуют и отсюда такая позитивная динамика,укрепляющая авторитет парламента в целом", – заявил Мельников.Его коллега по Думе, член фракции "СправедливаяРоссия" Михаил Емельянов объясни рост положительной оценки российских законов общимизменением настроя граждан по отношению к Госдуме.Положительными факторами депутат назвал повышение дисциплиныи возобновление реальных дискуссий по законопроектам. По словам Емельянова, избирателивсегда хотели видеть своих избранников на рабочем месте, а не обычные ранееситуации, когда депутаты нажимали поочередно кнопки за своих товарищей.Депутаттакже отметил, что теперь оппозиционные фракции добиваются принятия своихинициатив. "Например, "Справедливой России" удалось провести пятьзаконопроектов за одну прошлую сессию и это тоже, видимо, отмечаетсяизбирателями, и в целом отражается на качестве законопроектной работы.Наконец,глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационномуразвитию и предпринимательству Сергей Жигарев,представляющий в Госдуме ЛДПР, отметил, что главная задача депутатов —разрабатывать и принимать простые, понятные и ясные законы."Законопроекты,которые принимаются в российском парламенте, безусловно, проходят этапыобсуждения на уровне экспертов. Наиболее резонансные законы обсуждаютсяна парламентских слушаниях с привлечением общественности.В качестве примера могу привести обсуждение законодательной инициативыпо пенсионной реформе, когда в ходе парламентских слушаний быливыслушаны десятки мнений и позиций", – сказал депутат.Напомним,что в Госдуме VII созыва по инициативе спикера Вячеслава Володина принято несколько важныхрешений и изменений в регламент, которыевывели эффективность работы депутатов на совершенно новый уровень. В частности,на Охотном Ряду ведется активная борьба с прогулами, за них депутатырасплачиваются частью своей зарплаты.Также парламентарии теперь голосуют на заседанияхпалаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования",народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждогозакона. Появилась практика широкого обсуждения резонансных законопроектов спривлечением экспертов и общественности. Масштабные парламентские слушанияпрошли перед принятием документов о защите участников долевого строительства, ореновации и правительственного законопроекта, корректирующего пенсионноезаконодательство.