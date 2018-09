40-летний американский актер Эштон Кучер сбил в Лос-Анджелесе подростка Лео Мареньи на своем электрокаре Tesla. Впрочем, тот, кажется нисколько не расстроился, а напротив, оказался рад знакомству со звездой.

40-летний американский актер Эштон Кучер сбил в Лос-Анджелесе подростка Лео Мареньи на своем электрокаре Tesla. Впрочем, тот, кажется нисколько не расстроился, а напротив, оказался рад знакомству со звездой, сообщает Time.Лео Мареньи ехал на скутере забирать из школы малышей, за которыми он присматривал в качестве бэбиситтера. Внезапно его сбила черная Tesla. Тут же из машины выскочил водитель и спросил, все ли в порядке с пострадавшим."Это был Эштон Кучер! Я не мог поверить своим глазам! Я вырос на его передачах", — рассказал подросток, отделавшийся легкими царапинами. Молодой человек нисколько не расстроился от того, что попал в ДТП и даже попросил Кучера сфотографироваться с ним.View this post on InstagramGot hit by a car today... But it’s ok because it was by Ashton Kutcher.