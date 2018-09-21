Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить ранее судимого мужчину, пытавшегося скрыться от инспекторов ДПС на угнанном автомобиле. Ранее судимого злоумышленника, получившего пулевое ранение, удалось задержать.

Опубликовано видео полицейской погони со стрельбой, произошедшей в ночь на пятницу, 21 сентября, в Вологодской области.По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, сотрудникам ДПС поступила информация об угоне автомобиля "УАЗ". Полицейские обнаружили краденную машину и начали ее преследование.Угонщик игнорировал требования инспекторов об остановке и пытался оторваться от погони, совершая опасные маневры.На подъезде в Великому Устюгу стражи порядка приняли решение о применении табельного оружия – один из полицейских произвел предупредительный выстрел, а затем послал две пули "в нижнюю часть автомобиля "УАЗ", после чего преследуемое транспортное средство остановилось.Правоохранители задержали угонщика, который, как выяснилось, получил огнестрельное ранение плеча. Злоумышленник – ранее судимый мужчина 1996 года рождения, был госпитализирован."В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка законности применения табельного оружия сотрудником полиции", — говорится в сообщении ведомства.