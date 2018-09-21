В результате обыска в квартире подозреваемого на Херсонской улице оперативники обнаружили и изъяли героин, массой свыше 3 кг...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО задержали 44-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.При личном досмотре подозреваемого и его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли два свертка с веществом неизвестного происхождения, которое, согласно проведенному исследованию, признано наркотическим, а именно героином, общей массой свыше 50 граммов.В результате обыска в квартире подозреваемого на Херсонской улице оперативники обнаружили и изъяли аналогичное вещество массой свыше 3 кг. Помимо наркотика, в квартире были обнаружены электронные весы, фасовочный материал и кофемолка, в которой подозреваемый измельчал наркотическое средство.Следственным отделением ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56