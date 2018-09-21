Сотрудники ОНК УВД по ЗАО организовали и провели в Центре беседу с учащимися , направленную на формирование негативного отношения к наркотикам...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2018» провели беседу со своими подопечными из ГБУ Центра содействия помощи семьи и детям «Доверие» о вреде наркотиков.Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО организовали и провели в Центре беседу с учащимися средних классов и работниками учреждения, направленную на формирование негативного отношения к наркотикам и разъяснение законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков.Полицейские проинформировали студентов о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также о тяжких последствиях употребления запрещенных веществ.Начальник Отделения профилактики, административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал о том, как злоумышленники обманом вовлекают в незаконный оборот наркотиков, в том числе через сеть Интернет.В ходе лекции сотрудники полиции рассказали слушателям о влиянии запрещенных психоактивных веществ и наркотических средств на организм человека, этапах наркотизации, и, как следствие, возникающих заболеваниях.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39