Мария Порошина обратилась к общественности. Популярная артистка прокомментировала информацию о том, что ждет ребенка от коллеги, актера Ярослава Бойко.

Мария Порошина обратилась к общественности. Популярная артистка прокомментировала информацию о том, что ждет ребенка от коллеги, актера Ярослава Бойко.Уже на протяжении нескольких недель в СМИ муссируются подробности личной жизни Марии Порошиной. Все началось летом, когда выяснилось, что 44-летняя артистка, будучи в положении, оформила развод с отцом своих троих дочерей, актером Ильей Древновым. Вскоре появились данные, будто Мария рассталась с мужем, потому что ждет ребенка от своего коллеги, актера Ярослава Бойко.Долго не комментировавшая слухи Порошина наконец прервала молчание. Артистка раскрыла отца своего пятого ребенка, однако не назвав его имени, и объяснила, что ее на самом деле связывает с Бойко. Сделала это Мария на своей официальной страничке в социальной сети Instagram."Я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны,– он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – заявила Порошина.Далее актриса объяснила, что с Ярославом Бойко они лишь друзья. "С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей..." – отметила актриса.Мария высказалась и о разводе с Ильей Древновым. По ее словам, она на протяжении лет пыталась, как могла, сохранить брак. "В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильёй Древновым все просто и желанно! Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия..." – призналась артистка.Многочисленные поклонники поддержали Марию Порошину и осыпали комплиментами и поздравлениями. В комментариях даже высказался бывший муж актрисы, актер Гоша Куценко, отец ее старшей дочери Полины. "Машенька!!!! Не нервничай только!) я с тобой!))) хочешь я буду отцом твоего ребеночка!?) опыт у нас есть! И он – прекрасен! А любого "журналиста" которого публикует всякую суету... Бог простит. А при случае, сам дьявол накажет за скудомыслие и душевную ***!) получай удовольствие от течения жизни! Не обращай внимание!" – посоветовал актер.