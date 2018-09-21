Популярная исполнительница Кристина Орбакайте не устает удивлять. Едва поклонники пришли в себя после ее жарких танцев с трансвеститами, как певица продемонстрировала фотографию, на которой артистку не узнали.

Популярная исполнительница Кристина Орбакайте не устает удивлять. Едва поклонники пришли в себя после ее жарких танцев с трансвеститами, как певица продемонстрировала фотографию, на которой артистку не узнали.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Орбакайте опубликовала разворот нового журнала, в котором предстала в совершенно новом образе. "Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – призналась в подписи к фото Кристина.А вот реакция поклонников оказалась неоднозначной. Кому-то приглянулась новая прическа артистки, а кто-то счел ее "старческой". В основном же, певицу просто не узнали. "Вполне красиво. Выразительно", "Надеюсь что это фоторедактор!!!! Это +15 лет к возрасту! У меня мама так стрижется, а ей 65 лет. Вы такая красавица, кто мог с вами такое сотворить?", "Это вы??? Кристина, я вас не узнал)", "Я тоже. Я вообще подумала, что это Яна Чурикова", "Не узнала Крисю", "Очень хорошо Вам, Кристиночка😜", "Кристина, я тоже когда-то коротко постриглась для эксперимента, вроде было ок, но когда просыпаешься утром, то на голове такое, что просто мама негорюй, длинные волосы это красиво, женственно, и просто прекрасно", – высказались пользователи Сети.Ранее Кристина Орбакайте поразила фанатов проморолик на новую песню "Пьяная вишня". Судя по видео, снималась артистка в окружении трансвеститов, а действие происходит в гей-клубе. Интересно, что помимо накрашенных мужчин в париках, платьях и колготках, в клипе снялась актриса Настасья Самбурская.