Актер Павел Деревянко выложил фотографию, на которой запечатлен с Ингеборгой Дапкунайте в постели. Поклонники по достоинству оценили снимок.

Актер Павел Деревянко выложил фотографию, на которой запечатлен с Ингеборгой Дапкунайте в постели. Поклонники по достоинству оценили снимок.Павел Деревянко и Ингеборга Дапкунайте участвуют в одном проекте под названием "Псих". О том, как продвигается работа, популярный актер регулярно оповещает поклонников на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Так, артист выложил две фотографии, сделанные во время съемки постельной сцены.В кадре Деревянко и Дапкунайте запечатлены лежащими в кровати, накрытые простыней. "Рабочий момент, друзья! А, не то, что вы подумали😎 ", – написал Павел. Поклонники оценили по достоинству публикацию актера. "А прикольно!", "хорошо , когда работа приносит удовольствие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как у Вас весело!!!", "А мы заподозрили неладное!", "А мы любим надумывать!!!", "Ну вы крутые )))))))))", "Паша, ты классный актер", "Да вся она – жизнь актера... из рабочих моментов...)))", "Ну, уж по вашему лицу и не скажешь, что рабочий момент.))))" – с юмором восприняли снимки пользователи Сети.Ранее Ингеборга Дапкунайте попала в скандал, когда выложила в своем аккаунте в Instagram фото, на котором запечатлена стоящей на столе в Российской государственной библиотеке."В осеннем #BoscoMagazine фотосъемка в Библиотеке им. Ленина и рекомендация к прочтению моей любимой книги Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", – сообщила Ингеборга в подписи, давая понять, что встала на стол только потому, что того требовала работа. Однако многих поступок Дапкунайте оскорбил до глубины души. Люди с возмущением отнеслись к снимкам, решив, что актриса "попрала" мораль и культурные ценности.