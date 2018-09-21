Российский актер Владимир Епифанцев решил расквитаться с коллегой
по цеху Алексеем Паниным. К счастью, роль мстителя он примерил только в шутку.
Российский актер Владимир Епифанцев решил расквитаться с коллегой
по цеху Алексеем Паниным. К счастью, роль мстителя он примерил только в шутку.
В своем Instagram Владимир опубликовал ролик под названием "Быть или не быть Алексеем Паниным", в
котором играет роль кровожадного зубного врача. По сюжету Панин входит в
кабинет молодого стоматолога, который неожиданно превращается в грозного Епифанцева.
"Я – кремень, а ты – позор России! Ты опозорил всех русских
людей. Теперь твоим именем называют всех плохих людей. Даже меня! И я буду
судить тебя народным судом. За слезы наших матерей, за всех православных", – произносит,
нависая над сидящим в кресле Алексеем артист.
Поклонники оценили
творческий замысел звезд, однако подметили, что ролик получился одновременно
веселым и грустным, ведь репутация Панина в последнее время оставляет желать
лучшего.
"Панина раньше нормальным
воспринимали. Но в последнее время он сам себя опустил ! Водится с ним это позор",
"Ну это ништяк) я прям ржать теперь буду долго)", "Очень круто,вы и
Панин в одном кадре очень органично,классное произведение,фильм бы получились
если Вы сыграете вместе", "Весело и грустно одновременно. Спасибо за
возможность задуматься!"– рассуждали к комментариях
интернет-обыватели.
Отметим, что последние
несколько лет Алексей больше знаменит своим скандальными выходками нежели яркими
ролями. К примеру, недавно Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист
и его дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело к
задержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложниками
ситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записал
саркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем снова
вызвал недовольство россиян.