Российский актер Владимир Епифанцев решил расквитаться с коллегой по цеху Алексеем Паниным. К счастью, роль мстителя он примерил только в шутку.

Российский актер Владимир Епифанцев решил расквитаться с коллегойпо цеху Алексеем Паниным. К счастью, роль мстителя он примерил только в шутку.В своем Instagram Владимир опубликовал ролик под названием "Быть или не быть Алексеем Паниным", вкотором играет роль кровожадного зубного врача. По сюжету Панин входит вкабинет молодого стоматолога, который неожиданно превращается в грозного Епифанцева."Я – кремень, а ты – позор России! Ты опозорил всех русскихлюдей. Теперь твоим именем называют всех плохих людей. Даже меня! И я будусудить тебя народным судом. За слезы наших матерей, за всех православных", – произносит,нависая над сидящим в кресле Алексеем артист.Поклонники оценилитворческий замысел звезд, однако подметили, что ролик получился одновременновеселым и грустным, ведь репутация Панина в последнее время оставляет желатьлучшего."Панина раньше нормальнымвоспринимали. Но в последнее время он сам себя опустил ! Водится с ним это позор","Ну это ништяк) я прям ржать теперь буду долго)", "Очень круто,вы иПанин в одном кадре очень органично,классное произведение,фильм бы получилисьесли Вы сыграете вместе", "Весело и грустно одновременно. Спасибо завозможность задуматься!"– рассуждали к комментарияхинтернет-обыватели.Отметим, что последниенесколько лет Алексей больше знаменит своим скандальными выходками нежели яркимиролями. К примеру, недавно Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артисти его дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело кзадержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложникамиситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записалсаркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем сновавызвал недовольство россиян.