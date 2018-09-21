Задержанный по подозрению в убийстве двух девушек 28-летний житель Петрозаводска на месте происшествия показал, как совершал преступления. Следственный эксперимент сняли на видео.

Задержанный по подозрению в убийстве двух девушек 28-летний житель Петрозаводска на месте происшествия показал, как совершал преступления. Следственный эксперимент сняли на видео.Ранее в пятницу Антон И. сознался в содеянном, но не смог объяснить мотивы своих поступков. При этом следователи подозревают его и в нападении на проживавшую с ним девушку, сейчас она находится в больнице.Тело 20-летней студентки было обнаружено вечером в среду около общежития Петрозаводского медицинского колледжа. На следующий день у стадиона "Юность" пешеходы наткнулись на убитую 27-летнюю жительницу города. К вечеру предполагаемого маньяка задержали на территории гаражного кооператива — он был в крови и пытался скрыться.Известно, что два года назад Антон И. освободился из колонии и с тех пор нигде не работал. В его отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза.