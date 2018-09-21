Британский принц Гарри попал в неловкую ситуацию. Монарший
отпрыск был несколько не сдержан.
Британский принц Гарри попал в неловкую ситуацию. Монарший
отпрыск был несколько не сдержан.
Меган Маркл давала обед в Кенсингтонском дворце в честь
выхода собственной кулинарной книги. Принимать гостей ей помогали муж и мама.
Во время приветствия координатора сообщества Hubb Community
Kitchen Захиры Гвахсвалау Гарри попал в неприятность, которая была
запечатлена освещающими событие репортерами. Внук королевы потянулся поцеловать
гостью
в щеку, которая, к слову, была облачена в хиджаб.
Захира отпрянула, ведь ей, как мусульманке, нельзя публично
показывать чувства. Но герцог Сассекский проявил настойчивость и вновь решил
попробовать чмокнуть женщину. Поведение монаршего отпрыска вызвало улыбки и
смешки присутствующих.
Меж тем Меган Маркл пыталась усмирить мужа. Она одергивала
его за рукав, но тот никак не реагировал. В итоге все дружно посмеялись над
неловким моментом и вместе пошли к столу, чтобы оценить кулинарные изыски герцогини
Сассекской.
Перед началом трапезы Меган поблагодарила всех, кто приехал
к ней. Несколько теплых слов Маркл посвятила сообществу Hubb Community
Kitchen, отметив, что, переехав в Лондон, она получила поддержку от женщин из
этой организации. Супруга принца Гарри гордится тем, что живет в стране, где
сосредоточено такое количество представителей разных рас и культур.