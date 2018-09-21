Британский принц Гарри попал в неловкую ситуацию. Монарший отпрыск был несколько не сдержан.

Британский принц Гарри попал в неловкую ситуацию. Монаршийотпрыск был несколько не сдержан.Меган Маркл давала обед в Кенсингтонском дворце в честьвыхода собственной кулинарной книги. Принимать гостей ей помогали муж и мама.Во время приветствия координатора сообщества Hubb CommunityKitchen Захиры Гвахсвалау Гарри попал в неприятность, которая былазапечатлена освещающими событие репортерами. Внук королевы потянулся поцеловатьгостьюв щеку, которая, к слову, была облачена в хиджаб.Захира отпрянула, ведь ей, как мусульманке, нельзя публичнопоказывать чувства. Но герцог Сассекский проявил настойчивость и вновь решилпопробовать чмокнуть женщину. Поведение монаршего отпрыска вызвало улыбки исмешки присутствующих.Меж тем Меган Маркл пыталась усмирить мужа. Она одергивалаего за рукав, но тот никак не реагировал. В итоге все дружно посмеялись наднеловким моментом и вместе пошли к столу, чтобы оценить кулинарные изыски герцогиниСассекской.Перед началом трапезы Меган поблагодарила всех, кто приехалк ней. Несколько теплых слов Маркл посвятила сообществу Hubb CommunityKitchen, отметив, что, переехав в Лондон, она получила поддержку от женщин изэтой организации. Супруга принца Гарри гордится тем, что живет в стране, гдесосредоточено такое количество представителей разных рас и культур.