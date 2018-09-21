Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября. VIP-приглашения на состязание бойцов получили президенты России и США.

Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовымсостоится 6 октября. VIP-приглашения на состязание бойцов получили президентыРоссии и США.Президент UFC (организация, проводящаябои по смешанным единоборствам –прим. ред.) Дэйна Уайт не уверен, что обавысокопоставленных гостя появятся в Лас-Вегасе. Он заявил, что понимает,насколько присутствие на боях без правил Владимира Путина и Дональда Трампа осложнилобы организацию турнира, передает Super.В самом ожидаемом поединке Конорпопытается отобрать у Хабиба некогда принадлежавший ему чемпионский пояс влегком весе. Уже состоялась совместная пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора. Обстановка была накаленной. Конор припомнил сопернику тот день, когда разбил окна его автобуса, и обвинил в трусости.После бурногомонолога ирландец вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку виски ипредложил выпить Хабибу. Нурмагомедов отказался, на что Конор обвинил его внеумении тусоваться и идиотизме. Традиционная "дуэль взглядов" прошла безособых проблем.Отметим, Макгрегор не впервые подобнымобразом демонстрирует публике свои артистические способности и сумасшедшуюхаризму. Перед камерами он чувствует себя очень уверенно и любит провоцироватьсоперника.