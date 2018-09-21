Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым
состоится 6 октября. VIP-приглашения на состязание бойцов получили президенты
России и США.
Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым
состоится 6 октября. VIP-приглашения на состязание бойцов получили президенты
России и США.
Президент UFC (организация, проводящая
бои по смешанным единоборствам –
прим. ред.) Дэйна Уайт не уверен, что оба
высокопоставленных гостя появятся в Лас-Вегасе. Он заявил, что понимает,
насколько присутствие на боях без правил Владимира Путина и Дональда Трампа осложнило
бы организацию турнира, передает Super.
В самом ожидаемом поединке Конор
попытается отобрать у Хабиба некогда принадлежавший ему чемпионский пояс в
легком весе. Уже состоялась совместная пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора. Обстановка была накаленной. Конор припомнил сопернику тот день, когда разбил окна его автобуса, и обвинил в трусости.
После бурного
монолога ирландец вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку виски и
предложил выпить Хабибу. Нурмагомедов отказался, на что Конор обвинил его в
неумении тусоваться и идиотизме. Традиционная "дуэль взглядов" прошла без
особых проблем.
Отметим, Макгрегор не впервые подобным
образом демонстрирует публике свои артистические способности и сумасшедшую
харизму. Перед камерами он чувствует себя очень уверенно и любит провоцировать
соперника.