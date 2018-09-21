Родственник мэра техасского городка Ливингстон Джуди Кокран снял на видео расправу с 3,5-метровым аллигатором, которого женщина винила в убийстве любимого пони. Возмездие удалось свершить только с помощью енота мертвого енота, послужившего приманкой.

Родственник мэра техасского городка Ливингстон Джуди Кокран снял на видео расправу с 3,5-метровым аллигатором, которого женщина винила в убийстве любимого пони. Возмездие удалось свершить только с помощью енота, послужившего приманкой для рептилии.Как отмечалось ранее, пони у 73-летней Кокран пропал еще три года назад, но с тех пор в окрестностях ранчо ей попадались только мелкие аллигаторы, которым было бы не под силу совладать с ее питомцем. В минувший понедельник, 17 сентября, предполагаемого виновника "кражи" все же обнаружили — рептилия весом свыше 260 килограммов держалась на отдалении от берега, так что приманивать её пришлось с помощью мяса убитого енота. Одного выстрела из "Винчестера" 22-го калибра хватило, чтобы с аллигатором было покончено.Новость о бабушке-мстительнице разлетелась по всему миру, после чего Кокран стали поступать многочисленные звонки, в том числе и с угрозами. Про комментарии на многочисленных сайтах она и не упоминает — ряд пользователей объявил избранному в мае мэру Ливингстона настоящую информационную войну."Я крепкая, я справлюсь с этим", — призналась Кокран, отныне не подходящая к трезвонящему телефону.Большинство пользователей корили женщину за то, что она не отпустила пойманного аллигатора в удаленном от ее ранчо месте, но сделанная ее зятем запись показывает, что рептилия была на свободе, хоте и "клюнула" на приманку.Пенсионерка призналась, что мясо убитого аллигатора планирует съесть, из кожи сделать сапоги, а голову убитой рептилии повесить в своем офисе.