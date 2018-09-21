Британская полиция прорабатывает версию об инсценировке отравления в ресторане в Солсбери уроженки Нижнего Новгорода – модели Анны Шапиро и ее супруга Алекса Кинга. 20 сентября они были допрошены. Кроме того, сеть Prezzo, в одном из ресторанов которой якобы они отравились, может подать на них в суд.

Британская полиция прорабатывает версию об инсценировке отравления в ресторане в Солсбери уроженки Нижнего Новгорода – модели Анны Шапиро и ее супруга Алекса Кинга. 20 сентября они были допрошены.Кроме того, сеть Prezzo, в одном из ресторанов которой якобы они отравились, может подать на них в суд, если это окажется инсценировкой, пишет Times со ссылкой на собственные источники в компании.Отмечается, что после этого происшествия ресторан пришлось на время закрыть. Репутация заведения пострадала, оно несет убытки.Ранее сообщалось, что почувствовавшие себя плохо мужчина и женщина были прямо из ресторана доставлены в больницу, а экстренные службы проявили повышенные меры предосторожности. Ресторан оцепили люди в костюмах химзащиты, а всех посетителей заведения пришлось подвергнуть медосмотру.О том, что отравление бывшей гражданки России, которая еще 12 лет назад получила гражданство Израиля, а потом перебралась в Британию, могло быть инсценировкой, сообщали и другие британские СМИ.Кроме того, в полиции исключили использование нервно-паралитического вещества и считают, что инцидент не связан с отравлением Скрипалей, передает РИА Новости.Сама же модель, за которой, как выяснилось позже, тянется целый шлейф сомнительных историй, после "отравления" в ресторане Солсбери раздавала интервью, в которых заявляла, что из-за критики Кремля стала "мишенью Путина".