Уроженка Барбадоса, 30-летняя певица Рианна, стала чрезвычайным и полномочным послом своей страны. Теперь она сможет официально представлять интересы государства за рубежом.

Уроженка Барбадоса, 30-летняя певица Рианна, стала чрезвычайным и полномочным послом своей страны. Теперь она сможет официально представлять интересы государства за рубежом, сообщает CNN.Отныне звезда будет заниматься вопросами, связанными с туризмом, образованием у себя на родине и привлечением в страну инвестиций. Ранее Рианна уже становилась культурным послом Барбадоса в 2008 году и тесно сотрудничала с местным министерством туризма.Рианна начала регулярно ездить из Барбадоса в США после знакомства с продюсером Эваном Роджерсом в 2003 году. Сейчас артистка постоянно проживает в Америке.