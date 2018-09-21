21.09.2018

2018-09-21 13:15:54

Россиянин позвал на мороженое и изнасиловал шестилетнюю девочку

В Астраханской области 46-летний мужчина заманил шестилетнюю девочку к квартиру знакомого и изнасиловал. По данным , злоумышленник выследил малышку на детской площадке и предложил ей мороженое.