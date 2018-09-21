«Ростелеком» установил системы контроля и управления доступом (СКУД) в девяти школах города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Ранее провайдер установил такие системы в Курловской и Анопинской школах Гусь-Хрустального района и Красногорбатской школе Селивановского района.

Ростелеком установил системы контроля и управления доступом (СКУД) в девяти школах города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Ранее провайдер установил такие системы в Курловской и Анопинской школах Гусь-Хрустального района и Красногорбатской школе Селивановского района.Система СКУД создана с учётом специфики работы учебных заведений. Она не просто помогает предотвратить проникновение в школы посторонних лиц, но и уведомляет родителей о приходе и уходе ребёнка посредством SMS. На входах в школы установлены электронные турникеты, число которых рассчитано для каждой школы индивидуально: исходя из количества учеников и педагогического состава. Учащиеся и сотрудники получили электронные пропуска. Система интегрирована с интернет-ресурсом Электронный дневник, что позволяет родителям просматривать не только оценки своих детей, но и данные о посещении ребенком образовательного учреждения, а также снизить нагрузку на бюджет при аттестации рабочих мест охраны содержащих персональные данные учеников.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком: Если родителей учеников начальной школы больше волнует, дошёл ли ребенок до школы без приключений, то в средних и старших классах на первый план выступает контроль посещения занятий. Прогулы – бич многих школ, а узнают о них родители, чаще всего, на собраниях в конце четверти. Конечно, школьники нас за это не похвалят, но теперь родители сразу узнают о пропущенных занятиях. СКУД Ростелекома можно также интегрировать с системой видеонаблюдения или встроить модули для школьной столовой или библиотеки.Ольга Федоровцева, руководитель управления образования г. Гусь-Хрустальный: Главная особенность технического решения СКУД от Ростелекома – это его комплексность. Система обеспечивает понятную организацию доступа в школы, предусматривает меры реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций, а также позволяет контролировать посещаемость. При выборе подрядчика для нас не маловажным было то, что все персональные данные учеников и сотрудников хранятся в защищённом центре обработки данных, а, следовательно, федеральное законодательство полностью соблюдено.Корпоративным клиентам Ростелеком предлагает организовать защищённую виртуальную сеть (VPN) между офисами или подразделениями компании – независимо от их территориального расположения. Обмен информацией максимально защищён, а скорость передачи данных настраивается под требуемые задачи и может достигать 10 Гбит/с. Организация единой корпоративной инфраструктуры связи позволяет создавать различные онлайн-каналы обмена информацией и работы с данными, а также обеспечивает стабильную и защищённую работу корпоративных систем управления – от ERP и CRM до систем электронных торгов, охраны и безопасности.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.