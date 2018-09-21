СКУД появились в девяти школах города Гусь-Хрустальный Владимирской области

СКУД появились в девяти школах города Гусь-Хрустальный Владимирской области«Ростелеком» установил системы контроля и управления доступом (СКУД) в девяти школах города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Ранее провайдер установил такие системы в Курловской и Анопинской школах Гусь-Хрустального района и Красногорбатской школе Селивановского района.Система СКУД создана с учётом специфики работы учебных заведений. Она не просто помогает предотвратить проникновение в школы посторонних лиц, но и уведомляет родителей о приходе и уходе ребёнка посредством SMS. На входах в школы установлены электронные турникеты, число которых рассчитано для каждой школы индивидуально: исходя из количества учеников и педагогического состава. Учащиеся и сотрудники получили электронные пропуска. Система интегрирована с интернет-ресурсом «Электронный дневник», что позволяет родителям просматривать не только оценки своих детей, но и данные о посещении ребенком образовательного учреждения, а также снизить нагрузку на бюджет при аттестации рабочих мест охраны содержащих персональные данные учеников.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Если родителей учеников начальной школы больше волнует, дошёл ли ребенок до школы без приключений, то в средних и старших классах на первый план выступает контроль посещения занятий. Прогулы – бич многих школ, а узнают о них родители, чаще всего, на собраниях в конце четверти. Конечно, школьники нас за это не похвалят, но теперь родители сразу узнают о пропущенных занятиях. СКУД «Ростелекома» можно также интегрировать с системой видеонаблюдения или встроить модули для школьной столовой или библиотеки».Ольга Федоровцева, руководитель управления образования г. Гусь-Хрустальный:«Главная особенность технического решения СКУД от «Ростелекома» – это его комплексность. Система обеспечивает понятную организацию доступа в школы, предусматривает меры реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций, а также позволяет контролировать посещаемость. При выборе подрядчика для нас не маловажным было то, что все персональные данные учеников и сотрудников хранятся в защищённом центре обработки данных, а, следовательно, федеральное законодательство полностью соблюдено».Корпоративным клиентам «Ростелеком» предлагает организовать защищённую виртуальную сеть (VPN) между офисами или подразделениями компании – независимо от их территориального расположения. Обмен информацией максимально защищён, а скорость передачи данных настраивается под требуемые задачи и может достигать 10 Гбит/с. Организация единой корпоративной инфраструктуры связи позволяет создавать различные онлайн-каналы обмена информацией и работы с данными, а также обеспечивает стабильную и защищённую работу корпоративных систем управления – от ERP и CRM до систем электронных торгов, охраны и безопасности.