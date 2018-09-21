Гранд-отель Жемчужина стал родным домом для многих престижных фестивалей. Но самая давняя дружба у него сложилась с Кинотавром. Этот киносмотр неизменно проходит здесь с 1991 года. Поэтому приглашение основателя форума Марка Рудинштейна на 45-летний юбилей гостиницы – Бархатный сезон – кажется логичным. В эти дни праздник в разгаре.

Гранд-отель "Жемчужина" стал родным домом для многих престижных фестивалей. Но самая давняя дружба у него сложилась с "Кинотавром". Этот киносмотр неизменно проходит здесь с 1991 года. Поэтому приглашение основателя форума Марка Рудинштейна на 45-летний юбилей гостиницы – "Бархатный сезон" – кажется логичным. В эти дни праздник в разгаре.Елена Преснякова с ВИА "Самоцветы", Владимир Кузьмин, Владимир Березин, Бари Алибасов и Катя Лель – на юбилей самого большого отеля Черноморского побережья собралось множество звезд. Но для многих артистов поездка в "Жемчужину" – не всегда только работа. Иногда случаются и романтические встречи. Как, например, в случае с Андреем Кончаловским и Юлией Высоцкой. Их роман начался в Сочи в 1996 году."Я "гулял" эту девочку, а Кончаловский ее у меня украл! – шокировал корреспондента Dni.Ru признанием продюсер Марк Рудинштейн. – Шучу, конечно. Но их роман разворачивался прямо на моих глазах. Помню, как вечером мы вошли в лифт "Жемчужины", который был битком набит. Юля стояла впереди меня, а Андрей вошел на втором этаже. И прижался к ней всем корпусом. Ей надо было выходить на шестом этаже, а ему – на девятом. Когда лифт остановился на шестом, из уст Кончаловского прозвучала классическая фраза: "Может, проедемся выше?" И они проехались".Рудинштейн был свидетелем и многих других пикантных сцен в стенах "Жемчужины". Но имен артистов предпочитает не называть – не любит скандальных хроник. Говорит лишь, что "за мои 16 лет на "Кинотавре" у приезжавших сюда звезд родилось 11 детей, и не все из них были законнорожденными". Зачатие многие случилось именно на кинофестивале – в "Жемчужине". Ведь романтическая атмосфера здесь способствует любви.