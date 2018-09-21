Израильские военные привезли в Москву документы, свидетельствующие о том, что их летчики не имеют никакого отношения к гибели российского военного самолета в Сирии. Поначалу эта версия казалось сенсационной, но если капнуть, что называется, поглубже, становится ясно, что, озвученная в первые часы после катастрофы, версия Минобороны России все же более правдоподобная.

Израильскиевоенные привезли в Москву документы, свидетельствующие о том, что их летчики неимеют никакого отношения к гибели российского военного самолета в Сирии.Поначалу эта версия казалось сенсационной, но если капнуть, что называется,поглубже, становится ясно, что, озвученная в первые часы после катастрофы,версия Минобороны России все же более правдоподобная.отличие от сирийских военных, которые выпустили ракету по нашему самолету,израильские офицеры не стали отмалчиваться, а направились прямиком в Москву длятого, чтобы снять все претензии к пилотам F-16, которые по версии российских генералов,спровоцировали огонь сирийских сил ПВО.В столицуприбыла большая делегация израильских военных во главе с командующим ВВС страныАмикамом Норкиным. Первым делом они заявили, что причиной крушения российского Ил-20стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. По словам генерала, подразделения армииБашара Асада действовали безответственно и непрофессионально.Если веритькомандующему ВВС, то более 20 сирийских зенитных ракет летели в сторонуроссийского самолета в момент, когда израильских истребителей там уже не было.Они якобы уже готовились к посадке, покинув воздушное пространство Сирии.Беспорядочный дружеский огонь и стал причиной гибели Ил-20.Господин Норкинтакже утверждал, что израильские военные предупредили российских коллег обатаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту. Правда, сказать точно, засколько это произошло, генерал не смог.Всеэти заявления, конечно, были сделаны на специальном брифинге для журналистов, авот какую техническую и иную информацию передали израильские гости российскимвоенным, неизвестно. Да и наши генералы так пока и не прокомментировали данные,предоставленные израильской стороной, что косвенно свидетельствует о, мягкосказать, недостоверности этой информации.Очевидно,что Израиль и не признал бы свою вину в гибели 15-ти россиян – будь она прямаяили косвенная. Сам факт того, что еврейское государство безнаказанно бомбиттерриторию суверенной страны, уже говорит о многом.И если даже к трагедии всирийском небе привела цепочка трагических случайностей (как сказал президентВладимир Путин), то действия израильских летчиков в этой цепочке былиопределяющими.Былив эти дни и другие версии. Кто-то утверждал, что российский самолет был сбитракетой с французского эсминца, находящегося на дежурстве в Средиземном море.Говорили, что и экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.Согласноэтой версии, распространяемой в Сети, Ил-20 якобы сам подыскивал цели длясистемы С-200, передавая координаты наводчикам на земле, но просто не успелпокинуть зону поражения в момент появления в ней израильских истребителей F-16.Если даже и так, то не будь рядом с российским самолетом израильскихистребителей, трагедии бы не произошло.Напомним,что 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российскийвоенный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильскихистребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. Врезультате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценилипровокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право наадекватные ответный ответ.