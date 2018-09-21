Израильские
военные привезли в Москву документы, свидетельствующие о том, что их летчики не
имеют никакого отношения к гибели российского военного самолета в Сирии.
Поначалу эта версия казалось сенсационной, но если капнуть, что называется,
поглубже, становится ясно, что, озвученная в первые часы после катастрофы,
версия Минобороны России все же более правдоподобная.
Израильские
военные привезли в Москву документы, свидетельствующие о том, что их летчики не
имеют никакого отношения к гибели российского военного самолета в Сирии.
Поначалу эта версия казалось сенсационной, но если капнуть, что называется,
поглубже, становится ясно, что, озвученная в первые часы после катастрофы,
версия Минобороны России все же более правдоподобная.
В
отличие от сирийских военных, которые выпустили ракету по нашему самолету,
израильские офицеры не стали отмалчиваться, а направились прямиком в Москву для
того, чтобы снять все претензии к пилотам F-16, которые по версии российских генералов,
спровоцировали огонь сирийских сил ПВО.
В столицу
прибыла большая делегация израильских военных во главе с командующим ВВС страны
Амикамом Норкиным. Первым делом они заявили, что причиной крушения российского Ил-20
стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. По словам генерала, подразделения армии
Башара Асада действовали безответственно и непрофессионально.
Если верить
командующему ВВС, то более 20 сирийских зенитных ракет летели в сторону
российского самолета в момент, когда израильских истребителей там уже не было.
Они якобы уже готовились к посадке, покинув воздушное пространство Сирии.
Беспорядочный дружеский огонь и стал причиной гибели Ил-20.
Господин Норкин
также утверждал, что израильские военные предупредили российских коллег об
атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту. Правда, сказать точно, за
сколько это произошло, генерал не смог.
Все
эти заявления, конечно, были сделаны на специальном брифинге для журналистов, а
вот какую техническую и иную информацию передали израильские гости российским
военным, неизвестно. Да и наши генералы так пока и не прокомментировали данные,
предоставленные израильской стороной, что косвенно свидетельствует о, мягко
сказать, недостоверности этой информации.
Очевидно,
что Израиль и не признал бы свою вину в гибели 15-ти россиян – будь она прямая
или косвенная. Сам факт того, что еврейское государство безнаказанно бомбит
территорию суверенной страны, уже говорит о многом.
И если даже к трагедии в
сирийском небе привела цепочка трагических случайностей (как сказал президент
Владимир Путин), то действия израильских летчиков в этой цепочке были
определяющими.
Были
в эти дни и другие версии. Кто-то утверждал, что российский самолет был сбит
ракетой с французского эсминца, находящегося на дежурстве в Средиземном море.
Говорили, что и экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.
Согласно
этой версии, распространяемой в Сети, Ил-20 якобы сам подыскивал цели для
системы С-200, передавая координаты наводчикам на земле, но просто не успел
покинуть зону поражения в момент появления в ней израильских истребителей F-16.
Если даже и так, то не будь рядом с российским самолетом израильских
истребителей, трагедии бы не произошло.
Напомним,
что 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский
военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских
истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В
результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили
провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на
адекватные ответный ответ.