В программе Прямой эфир пока еще супруга футболиста Спартака Дениса Глушакова Дарья рассказала о том, как появилось скандальное видео из бани, где она застукала мужа с подругой детства, и о своей реакции на увиденное. Гости в студии, однако, задали много вопросов и самой Дарье.

В студии "Прямого эфира" пока еще супруга знаменитого футболиста "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала о том, как появилось скандальное видео из бани, где она застукала мужа с "подругой детства", и о своей реакции на увиденное.На кадрах видно, как Глушаков силой пытается закрыть дверь перед нежданными гостями, однако жене футболиста все же удается открыть дверь сауны. Происходящее там Дарья снимает на телефон."Она сидела у него на коленях голая! Сверху халат накинут, он – в полотенце. На столе – вино, кальян, фрукты… Я вижу всю эту картину – ну какая у меня реакция должна быть как у жены?" – говорит Дарья."Естественно, я накинулась на него с упреками. Он держал меня, пытался помешать снимать", — вспоминает она.Тем временем, Денис говорит, что с Дарьей они не живут вместе уже полгода, причем, из-за ее измены. А два месяца назад они решили развестись официально, хотя у пары растут две дочери – семи и двух лет.Дарья же опровергает то, что они вместе уже не живут, но утверждает, что муж все годы совместной жизни ей изменял.У гостей в студии эта история вызвала множество вопросов.Прежде всего, почему видео, снятое еще в августе, вдруг появилось в Сети только сейчас, когда Глушаков переживает непростые времена?Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что это не случайно, а стоят за этим те, кто не хочет платить Денису его нынешний гонорар.С ним согласен и дзюдоист Дмитрий Носов, который считает, что "Дарью подкупили, чтобы опорочить Глушакова и заставить уйти из "Спартака".Психолог Алена Ал-Ас признается: она не верит, что Дарья в тот момент, когда увидела сцену в бане, находилась в состоянии аффекта, как она пытается это представить.По словам психолога, "в таком состоянии люди не вспоминают о телефоне и не включают его на запись".Не одобряет Дарью и жена футболиста Ивана Саенко Юлия. Она считает, что такое видео недостойно быть даже в телефоне нормальной женщины — жены и матери, а выкладывать его напоказ и вовсе не к добру, поскольку это могут увидеть дети.Не одобряют такую слежку за мужем и другие женщины в студии. Они обращают внимание на то, что в разводах со знаменитыми футболистами виноваты именно жены.Получив доступ к колоссальным деньгам мужей, они обзаводятся прислугой, нянями для детей, а сами занимаются только шопингом и бьюти-процедурами и перестают быть интересны своим мужьям.Актриса Валентина Титова призывает их не унижать себя и супруга ревностью и слежкой, а обеспечивать мужу надежный тыл: дом и семейный очаг, к которому хотелось бы возвращаться. Прозвучало в студии и мнение о том, что Дарья просто захотела "славы".Правда ли, что Глушаков требует с жены 80 тысяч рублей в месяц алиментов на содержание ребенка, которого хочет оставить жить у себя? Как будет разделено в случае развода многомиллионное состояние футболиста, контракт которого в "Спартаке" — 15 миллионов рублей в месяц?Действительно ли жены уходят от знаменитых футболистов, когда их карьера начинает клониться к закату? И, наконец, почему же только сейчас скандальное видео из бани стало достоянием общественности?Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".