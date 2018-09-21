Злоумышленник украл взломал гараж и угнал машину

Злоумышленник украл взломал гараж и угнал машинуСлужебный пес Деви вместе с полицейским-кинологом «по горячим следам» помог раскрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Ночью 19 сентября пьяный молодой человек взломал гараж на улице Красной армии в городе Курлово и украл оттуда различные инструменты. После этого мужчина приметил для себя стоящий неподалеку автомобиль «ВАЗ-21093». Злоумышленник вскрыл машину, но завести ее у него не вышло.Встретив знакомых, мужчина попросил помочь толкнуть автомобиль, сказав, что транспорт принадлежит ему. Он бросил похищенные инструменты и вместе со приятелями оттолкал авто на несколько метров. У молодого человека получилось завести машину. Он покатался на ней и тоже бросил.На следующее утро в отдел полиции обратился собственник «ВАЗа». Взяв след, служебный пес Деви привел полицейских к месту, где злоумышленник оставил похищенный инструмент, а затем и к брошенному авто.Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Курлово. Он во всем признался.В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем.