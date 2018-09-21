В ходе обследования помещения полицейские изъяли шприцы, флаконы и иные предметы, используемые для изготовления и употребления наркотических средств...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Измайловском бульваре», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что ранее неоднократно судимый 42-летний житель столицы предоставлял свою квартиру наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование данной квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства.В ходе обследования помещения полицейские изъяли шприцы, флаконы и иные предметы, используемые для изготовления и употребления наркотических средств.По данному факту ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве