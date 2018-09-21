Президент
России Владимир Путин интересуется только властью, тогда как
украинский лидер Петр Порошенко сосредоточен на заботах о государстве и
народе. С комплиментарными речами в адрес главы Незалежной выступил
спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Видимо, отношения с главой российского государства у дипломата не заладились.
Президент
России Владимир Путин "интересуется только властью", тогда как
украинский лидер Петр Порошенко сосредоточен на заботах о государстве и
народе. С комплиментарными речами в адрес главы Незалежной выступил
спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Видимо, отношения с главой российского государства у дипломата не заладились.
Свое мнение Волкер,
как он сам утверждает, составил на основе общения с обоими лидерами. В интервью в передаче "Гордон" на телеканале "112 Украина"
американец утверждает, что с Путиным встречался, когда работал в Белом доме в команде бывшего президента США Джорджа Буша – младшего.
Общался с главой российского государства, признался Волкер,
только один раз, да и то это было давно, добавил он. Причем встреча
наверняка была мимолетной. Не так уж много возможностей для того, чтобы составить полценное впечатление о человеке, не так ли?
Но американский дипломат, видимо, видит своего собеседника насквозь как рентген. Как иначе объяснить то, что Волкер сразу же "раскусил" главу российского государства.
"Полагаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Также
ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется,
это главное, чего хочет Путин", – сказал посланник Госдепа США.
Порошенко же в речах Волкера
на фоне Путина выглядит благородным рыцарем в сияющих доспехах. "Я
думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно
сделать для государства", – заявил дипломат.
Видимо, в отличие от Волкера,
у его шефа – президента США Дональда Трампа – сложилось гораздо более
конструктивное мнение о главе российского государства. Последнюю встречу
со своим коллегой, которая состоялась в середине июля этого
года, глава Белого дома назвал одной из лучших в своей жизни.
С
откровенным признанием президент США выступил перед своими
сторонниками. "Они хотели от меня, чтобы это был боксерский поединок на
сцене. У нас была потрясающая встреча, мы обсуждали Украину, Сирию. Мы
обсудили так много хороших дел", – заявил американский лидер.