Президент России Владимир Путин интересуется только властью, тогда как украинский лидер Петр Порошенко сосредоточен на заботах о государстве и народе. С комплиментарными речами в адрес главы Незалежной выступил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Видимо, отношения с главой российского государства у дипломата не заладились.

ПрезидентРоссии Владимир Путин "интересуется только властью", тогда какукраинский лидер Петр Порошенко сосредоточен на заботах о государстве инароде. С комплиментарными речами в адрес главы Незалежной выступилспецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.Видимо, отношения с главой российского государства у дипломата не заладились.Свое мнение Волкер,как он сам утверждает, составил на основе общения с обоими лидерами. В интервью в передаче "Гордон" на телеканале "112 Украина"американец утверждает, что с Путиным встречался, когда работал в Белом доме в команде бывшего президента США Джорджа Буша – младшего.Общался с главой российского государства, признался Волкер,только один раз, да и то это было давно, добавил он. Причем встречанаверняка была мимолетной. Не так уж много возможностей для того, чтобы составить полценное впечатление о человеке, не так ли?Но американский дипломат, видимо, видит своего собеседника насквозь как рентген. Как иначе объяснить то, что Волкер сразу же "раскусил" главу российского государства."Полагаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Такжеему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется,это главное, чего хочет Путин", – сказал посланник Госдепа США.Порошенко же в речах Волкерана фоне Путина выглядит благородным рыцарем в сияющих доспехах. "Ядумаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можносделать для государства", – заявил дипломат.Видимо, в отличие от Волкера,у его шефа – президента США Дональда Трампа – сложилось гораздо болееконструктивное мнение о главе российского государства. Последнюю встречусо своим коллегой, которая состоялась в середине июля этогогода, глава Белого дома назвал одной из лучших в своей жизни.откровенным признанием президент США выступил перед своимисторонниками. "Они хотели от меня, чтобы это был боксерский поединок насцене. У нас была потрясающая встреча, мы обсуждали Украину, Сирию. Мыобсудили так много хороших дел", – заявил американский лидер.